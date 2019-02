Festrede mit Seitenhieben

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Traditionell haben Landrat Gernot Schmidt und Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (beide SPD) am Mittwochabend zum letzten Jahresempfang in Märkisch-Oderland eingeladen. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) bescheinigte dem Kreis eine erfolgreiche Entwicklung.

Bilderstrecke Jahresempfang des Landkreises 2019 Bilderstrecke öffnen

Der laute Trommelwirbel der Percussion-Musiker passte zum Tenor des Abends. Landrat Gernot Schmidt resümierte ein gutes 2018 mit sichtbaren Ergebnissen für die Bürger. In Neuenhagen bei Berlin und in Rüdersdorf wurden und werden Millionen in die Gymnasiums-Standorte investiert. Der Kreistag fasste die notwendigen Beschlüsse, um in allen Orten, unabhängig von deren Finanzkraft, ab 2019 schnelles Internet aufzubauen. Im Frühjahr beginnen die Bauarbeiten. Der Landkreis übernimmt für alle Kommunen, bis auf Strausberg (die Stadt geht einen eigenen Weg), die Eigenanteile für den 183 Millionen Euro teuren Breitbandausbau. 17 Millionen Euro trägt der Kreis in drei Jahresscheiben als Eigenanteil.

Für den Bau des Pavillons am Brecht-Weigel-Haus Buckow seien jetzt die Weichen gestellt, sagte Schmidt. Damit werde die Umstrukturierung der Kulturlandschaft abgeschlossen. „Und wir versuchen, mit neuen Impulsen, das Museum Altranft und die Gedenkstätte Seelower Höhen zu gestalten“, so Schmidt.

Er sparte in gewohnter Weise nicht mit diversen Seitenhieben. Auserwählte würden die Feinstaubgrenzwerte, Windkraft, Zuwanderung, Fahrverbote und grenzwertige Entscheidungen zu Straßenausbaubeiträgen und Schülertickets erklären. Schmidt zog Fontane heran, an dem Märkisch-Oderland gerade im Jubiläumsjahr nicht vorbei komme. In seinem ersten Roman „Vor dem Sturm“, der fiktiv im Oderbruch handelt, habe er sich einer Grundfrage gestellt. „Wartet man, wenn man um sein Land, um seine Identität und um seine Würde kämpft, auf eine Weisung von oben oder handelt man selbst?“ Der Landkreis setze auf Letzteres. „Wir versuchen, den Bürger mündig zu machen, in dem wir Komplexität und Abwägung demokratisch im Kreistag diskutieren“, betonte Schmidt. Er dankte – wie zuvor schon die Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock – allen Abgeordneten und sachkundigen Einwohnern, die sich ehrenamtlich für das Vorankommen des Kreises einsetzen. Dank eines ausgeglichenen Haushaltes konnte der Kreis investieren, bildet junge Menschen aus, widmet sich Aufgaben wie der Wirtschaftsförderung, Landnutzung oder Schöpfwerksanierung.

Agrarminister Jörg Vogelsänger bescheinigte dem Landkreis eine besondere Stellung. Das Oderbruch als einzigartige Kulturlandschaft, der Museumspark Rüdersdorf, der erste Brandenburger Nationalpark Märkische Schweiz, die „schönste Rennbahn Deutschlands in Hoppegarten, die wir mit Fördergeldern noch schöner machen werden“, Sprungschanzen in Bad Freienwalde und als einziger Kreis mit einem U-Bahn-Anschluss in Hönow seien markante Besonderheiten. Märkisch-Oderland wachse weiter, müsse sich im randberliner Bereich mit neuen Schulen, Kitas und Einrichtungen der Daseinsvorsorge großen Herausforderungen stellen. Als wichtiges Förderinstrument nannte er die LAG Oderland und Märkische Seen, über die viel Geld in die ländlichen Räume fließe.

Der Empfang wurde einmal mehr genutzt, um Menschen zu ehren. Vertreter aller fünf Verbunde des Lokalen Aktionsplanes MOL wurden für beispielgebende Projekte geehrt. Gernot Wittling vom THW erhielt das Ehrenzeichen des Katastrophenschutzes in Silber, der Dolgeliner Heinz Nagler das Ehrenzeichen Brandschutz in Gold und Käte Roos wurde für ihr Engagement zum Aufbau des Gesundheits- und Lebenszentrums Reichenberg geehrt.