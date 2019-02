MOZ

Sachsendorf (MOZ) Unbekannte gelangten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf ein Gewerbegrundstück in der Straße des Friedens. Dort verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt sowie einem Aufenthaltsraum. Dort stahlen die Eindringlinge Werkzeugmaschinen, Lebensmittel und diverse andere Dinge und verschwanden anschließend vom Ort des Geschehens. Die Täter hinterließen so einen Sachschaden von rund 1100 Euro. (red)