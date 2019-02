Karl Marx erhält in Löwenberg einen Park

Ein Park, der den Namen auch verdient: Mitarbeiter der Gartenbaufirma Gerth legen auf dem Karl-Marx-Platz Wege an. Sie führen die Gäste zu den beiden vorhandenen Denkmalen und zu der Rundbank in der Mitte des Areals. Außerdem wurde am Karl-Marx-Denkmal ein neuer Namenszug angebracht. © Foto: Volkmar Ernst