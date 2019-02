25 Jahre Laufzeit als Übergang

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das Fördergeld für das neuen Sanitärgebäude an der Pneumant-Halle rückt für den Verein in greifbare Nähe: Die Mitglieder des Hauptausschusses einigten sich am Mittwochabend in nicht öffentlicher Sitzung auf eine Übergangsvereinbarung, die das Pachtverhältnis der Stadt mit der BSG Pneumant auf mindestens 25 Jahre festsetzt.

Die Mindestlaufzeit machte der Landessportbund für die Auszahlung von Fördermitteln in Höhe von 585 000 Euro aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm zur Bedingung.

„Mit diesem Übergangsvertrag verpflichtet sich der Verein umgekehrt dazu, an der Neuregelung der Pachtverträge teilzunehmen“, sagte Stefan Wichary, Erster Beigeordneter und zuständig unter anderem für die Fachgruppe Kultur und Sport, am Donnerstag auf Nachfrage. Wegen der beabsichtigten Neuordnung aller bestehenden Pachtverträge hatte die Verwaltung gezögert, die 25 Jahre Nutzungsdauer in den bestehenden Vertrag zu schreiben.

In der Annahme, dass im nicht öffentlichen Teil der Sitzung mit dem Pneumant-Schriftstück über einen Mustervertrag abgestimmt werden soll, der bereits auf einen aktuellen Stand gebracht wurde, beantragte Gerold Sachse (Die Linke) zu Beginn des Hauptausschusses am Mittwoch, dies öffentlich zu tun. „Um uns die Gelegenheit zu geben, uns über die Gesamtsituation zu verständigen. Er habe gehört, dass es gegen andere Vereine bereits Kündigungen gegeben habe, so Sachse weiter.

„Es wurden vorsorglich drei Kündigungen ausgesprochen“, bestätigte Wichary. Dies betreffe Vereine, deren Verträge mit der Stadt sich nicht verlängern, sondern 2019 auslaufen sollten, „um die Neuregelung der Pachtverhältnisse zu ermöglichen.“ Auf die Zuschüsse der Stadt zu den Betriebskosten der Pächter habe das keine Auswirkungen, so Wichary weiter. Da Sachses Antrag mit einer Gegenstimme von Bürgermeister Matthias Rudolph angenommen wurde, führte die Verwaltung am Ende der Sitzung doch öffentlich zu den Umständen der Neuordnung aus.

Sieben Vereine pachten Sportstätten der Stadt; weil deren Verträge sich unterscheiden, Klauseln teilweise bedeutungslos und nicht rechtskonform sind, ergeben sie laut Wichary einen „bunten Strauß“. In Absprache mit den betroffenen Vereinen wolle die Verwaltung neue Verträge aufsetzen, in denen etwa auch einheitliche Lauf- und Kündigungszeiten festgeschrieben sein sollen. Dazu werden bei einem Treffen mit Pächtern, Pachtinteressenten und Nutzern von Sportstätten in der nächsten Woche erst einmal Interessen gesammelt, führte Wichary weiter aus.

Dabei sollen unter anderem auch Nutzungszeiten abgefragt werden, um die Auslastung der Hallen und Plätze besser zu steuern und Zeiten, in denen Sportstätten gar nicht genutzt werden, zu vermeiden. „Ziel ist es auch, reale Kosten zu ermitteln“, so Wichary. So habe etwa der Beitrag, den Drittnutzer von Sportstätten laut der Verträge zahlen, keine kalkulatorische Preisgrundlage. „Ziel ist es, am Ende wirksame Pachtverträge zu haben und dabei die Nutzerinteressen zu berücksichtigen.“