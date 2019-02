Feuerwehr komplett abgebrannt

Am Einsatzort © Foto: Oliver Schwers/MOZ

Auch das Löschfahrzeug stand in Flammen... © Foto: Oliver Schwers/MOZ

Oliver Schwers

Zichow (MOZ) Komplett abgebrannt ist die Feuerwehr im uckermärkischen Zichow. Das Feuer ungeklärter Ursache vernichtete einen Teil des Gerätehauses, Ausrüstung und das in der Halle abgestellte Löschfahrzeug (LF 8).

Als Rettungskräfte umliegender Wehren am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr anrückten, schlugen bereits große Flammen aus dem Gebäude. Drinnen befand sich niemand. Menschen kamen nicht zu Schaden. Um löschen zu können, mussten die herbeigerufenen Wehrleute aus Fredersdorf, Golm, Zichow, Meichow, Gramzow und Hohengüstow das bereits halb geschmolzene Rolltor herausreißen. Mit zwei Rohren brachten sie das Feuer unter Kontrolle. Im Einsatz waren 50 Rettungskräfte sowie Polizisten. Wie der vor acht Jahren als Gebrauchtfahrzeug beschaffte Wagen in Brand geraten ist, kann sich zum Zeitpunkt niemand erklären. Angeschlossen bleiben in der Regel Ladegeräte für Noteinsätze. Feuerwehrchef Kai Regolinski zeigte sich entsetzt. Amtsdirektor Reiner Schulz war vor Ort. Ob Teile der Beladung des Fahrzeugs oder Einsatzkleidung aus dem Gebäude noch zu retten sind, kann erst später festgestellt werden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.