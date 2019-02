Einblicke in bewegte Stadtgeschichte

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Einen Blick in die bewegte Stadtgeschichte wagten nun Bürger, Denkmalpfleger und Archäologen in der Speiseeinrichtung der Salvador-Allende-Schule. Und erhielten in Wort und Bild einen Einblick in die Grabungen und den Wiederaufbau des Kirchenschiffes.

Los ging die Reise in die Geschichte der Stadt Wriezen jedoch mit einem Zeitsprung. Zu dem begrüßte Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) die interessierten Anwesenden. Sie waren der Einladung der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde gefolgt, um sich über die Grabungen in der Wriezener Marienkirche und dem Wiederaufbau des Kirchenschiffes zu informieren. „Gemeinsam wollen wir eintauchen in einen wichtigen Teil der Wriezener Geschichte“, so Ilm, der sich über das rege Interesse an der Historie freute.

Als Referenten waren Andrea Sonnleitner und Martin Petzel vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege sowie Archäologe Gregor Döhner zugegen. Er berichtete über die im zurückliegenden Jahr von ihm und seinem Team gemachten Funde am Wriezener Marktplatz. Dazu gehören Grüfte am Chor, dem heiligsten Ort eines Kirchenbaus. „Da durfte nicht jeder liegen“, machte Döhner deutlich. Er vermutet, das dort besonders angesehene oder reiche Bürger begraben wurden.

Anhaltspunkte für einen Vorgängerbau aus Holz wurden jedoch nicht gefunden, so Gregor Döhner weiter. Mit ihrer Arbeit hätten sie, so der Archäologe, die Grundlage gelegt, für alles, was jetzt noch kommt. Denn: „Wir stehen vor dem Beginn der umfassenden Sanierungsarbeiten“, so Döhner zu Beginn seines Werkstattberichts.

Um einen Einblick in die Arbeit der Denkmalpfleger zu geben, hatte Martin Petzel vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum Funde mitgebracht. Sie stammen mehrheitlich aus der Gemarkung Wriezen, so Petzel. Darunter eine Kiste mit Ofenkacheln zum Beispiel, die ihm erst jüngst von einem Wriezener zur Verfügung gestellt wurde, der sie in seinem Garten gefunden hatte. Aber auch Keramik aus der Bronze- und Eisenzeit sowie mittelalterliche Gefäße. Unter anderem mit Leichenbrand, die als Urnen dienten. „Aus Einzelteilen wie diesen setzen wir ein ganzes Bild zusammen“, so Petzel über die Arbeit der Denkmalpfleger, die er mit einem Puzzle verglich. Allerdings würden nur sehr selten beispielsweise vollständige Gefäße gefunden werden. Eher seien es, wie bei der Kiste des Gartenbesitzers, Bruchstücke. Anhand solcher Puzzleteile und bestimmter Indizien würden dann geschichtliche Zusammenhänge erklärt werden können, so Petzel.

Rund um die im Krieg schwer zerstörte Stadtkirche, die frühere Nikolaikirche, an deren Ort und Stelle seit dem 13. Jahrhundert Kirchen nachgewiesen werden können, gab es bereits zurückliegend mehrere Grabungen. Nun zuletzt die im Innenraum. Dabei ging es, erklärte der Bodendenkmalpfleger, um die Strukturen unter der Oberfläche. Die sollten geborgen und dokumentiert und wissenschaftlich ausgewertet werden.