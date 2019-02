Annette Herold

Erkner (MOZ) Da gab es nichts zu meckern: Zumindest bei den ersten 15 Autofahrern hatten die Polizisten am Donnerstag bei ihrer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Löcknitzidyll-Parkplatz in Erkner nichts zu beanstanden.

Insgesamt neun Polizisten überprüften neben Führerschein und Fahrzeugpapieren unter anderem, ob die Autofahrer ein Warndreieck und einen noch nicht abgelaufenen Verbandskasten dabei hatten. Und eine Warnweste: Die gehört, so der Hinweis, unbedingt an einen Ort, an dem der Fahrer sie im Falle des Falles sofort greifen kann.