400-Millionen-Debatte beginnt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Auf rund 413 Millionen Euro wächst das Haushaltsvolumen des Landkreises Oder-Spree in diesem Jahr. Der Planentwurf, den der Finanzbeigeordnete Michael Buhrke auf dem letzten Kreistag vorgestellt hat, wird in den kommenden Wochen in den Kreistagsausschüssen diskutiert.

Die Städte und Gemeinden werden nach derzeitigen Plänen gut 81 Millionen Euro zum Kreishaushalt beisteuern. Rund zwei Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Und das, obwohl der Hebesatz der Kreisumlage um 2,3 Prozentpunkte auf jetzt 38 Prozent gesenkt werden soll.

Deshalb gab es an dem über 700 Seiten starken Haushaltspapier auch sofort Kritik von Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler). Das seit Jahren vereinbarte Ziel, die Rücklagen des Kreises abzusenken, sei noch immer nicht erreicht. Den Stand der Rücklagen gibt der Kreis für Ende 2018 mit gut 63 Millionen Euro an, indem letztendlich für 2017 errechneten Ergebnis waren es sogar 71,5 Millionen Euro. Und selbst in der Planung für 2022 stehen noch mehr als 50 Millionen.

Buhrke hat den Planentwurf dennoch mit Stolz präsentiert. Er verweist vor allem darauf, dass das Papier bei Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist. Auch das hatten die Abgeordneten gefordert. Grundlage dafür seien die „disziplinierten Plangespräche mit den Fachämtern der Verwaltung“, eine erheblich verbesserte Finanzausstattung und ein stabiles Steueraufkommen.

Erstmals wird im Entwurf des Kreishaushaltes die Umsetzung der vom Kreistag Ende vorigen Jahres beschlossenen Leitziele zur Entwicklung des ländlichen Raumes mit einer eigenständigen Position abgebildet. Ziel ist es, zur Sicherung von gleichwertigen Lebensverhältnissen im Kreisgebiet beizutragen. So enthält der Planentwurf für die Förderung des Breitbandausbaus ab dem Jahr 2019 für die Bauphase einen Zuschuss von 3,2 Millionen Euro. Der Landkreis übernimmt die Eigenanteile für Kommunen beim Netzausbau. Mehr als 40 Millionen Euro sollen in Leitungen von hoher Qualität investiert werden. Glasfaserkabel bis in jedes Haus sind das Ziel. Ähnlich verhält es sich mit der Sanierung des Spreeradweges. Auch da übernimmt der Kreis die jeweils nötigen kommunalen Eigenanteile.

Neben diesen zusätzlichen Aufgaben wird die Kreisverwaltung, so heißt es in einer Pressemitteilung, an ihren langfristigen Investitionsschwerpunkten, der Modernisierung der Schulen Kreisträgerschaft und weiteren Sanierung der Kreisstraßen, keine Abstriche machen. Aus dem Haushaltsplan geht hervor, dass zur Deckung des Investitionsbedarfs bis 2022 zusätzlich rund 30 Millionen Euro aufgebracht werden müssen. „Nach der gegenwärtigen Prognose sind die liquiden Mittel des Landkreises ausreichend, um diesen Finanzbedarf auch zu decken“, schätzte Michael Buhrke im Kreistag ein.

Allerdings, auch darauf wies der Beigeordnete explizit hin, seien die Kosten für den Neubau oder die Sanierung von Schulen im Bereich Erkner beziehungsweise Schöneiche und der vorgesehene Zuschuss für die Erweiterung der Seniorenheime GmbH des Landkreises um einen ergänzenden Standort in Eisenhüttenstadt noch nicht Bestandteil dieser Berechnung. Das Seniorenheim ist allerdings ohnehin ein Sonderfall. Da es durch die kreiseigene Gesellschaft und nicht den Kreis selbst errichtet werden soll, werde die Investition auch nie in einer Prioritätenliste, die von den Abgeordneten immer wieder fortgeschrieben wird, auftauchen, so Buhrke. Gestritten wird um das Haus dennoch, weil der Kreis derzeit von einem Investitionszuschuss von 4,8 Millionen Euro ausgeht. Nur dadurch sei zu sichern, dass zumindest ein Teil der Plätze auch von sozial schwachen Senioren genutzt werden kann. In der kommenden Woche beginnen nun die Haushaltsdiskussion. Dabei wird es mit Blick auf die gute Finanzausstattung noch einmal Wünsche der Abgeordneten geben, die sich auch im Wahlkampf gut verkaufen lassen. Die Bezahlung von bis zu zehn Lkw-Führerscheinen für Feuerwehreinsatzkräfte pro Jahr ist durch den Kreistag bereits beschlossen. Artur Pech (Die Linke) hat schon einmal angedeutet, dass man über die Kosten der Schülerbeförderung diskutieren will. In Berlin ist die ab dem kommenden Schuljahr für alle Kinder kostenlos, sogar in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen einige Kreises diese Kosten generell. Auch die Bürgermeister und Amtsdirektoren sind für den 27. Februar noch einmal zu einer Haushaltsklausur eingeladen.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 kann unter www.l-os.de/kreistag eingesehen werden.