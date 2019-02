Luisa fliegt zur Goldmedaille

Sabine Preuß

Cottbus Mit zwei Goldmedaillen kehrte das Team Uckermark-Barnim von den ersten Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U12 und der U14 aus Cottbus zurück. Beim Mehrkampf ging es im Sprint, dem Weitsprung und dem abschließenden 800-m-Lauf um die Einzelwertung. Die besten drei Sportler wurden in der Mannschaftswertung zusammengezählt und kämpften somit auch um den Landesmeistertitel.

Die erste Goldmedaille an diesem Tag konnte Luisa Lehmann vom SV Motor Eberswalde in der Altersklasse w11 in Empfang nehmen. Sie gehört zu den besten Sprinterinnen und Weitspringerinnen des Landes Brandenburg und machte über 800 Meter in 2:41 Minuten, einer Leistung, die beim Hallenmehrkampf noch nie von einer Sportlerin dieses Alters erreicht wurde, alles für ihren Gesamtsieg klar. Da auch Mathilda Postier (Eberswalde) und Greta Garbe (PSV Basdorf) in der Einzelwertung ganz weit vorn waren, gab es für diese drei Mädchen auch die Goldmedaille in der Mannschaftswertung der Altersklasse U12 weiblich.

Einen Überraschungserfolg gab es für die Jungen der Altersklasse U14. Sie belegten vor sehr starken Mannschaften den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Da aber Erik Vetter aus Bernau wegen Krankheit fehlte, hatten die Trainer nicht mit einer Mannschaftsmedaille gerechnet. Für ihn sprang Jacob Gröschel von Blau-Weiß 65 Schwedt ein, machte alle drei Disziplinen sehr gut und somit war die Medaille gesichert.

Eine weitere Mannschaftsmedaille errangen die Mädchen der Altersklasse U12 mit Anna Fürstenau (Templin, 4. in der Einzelwertung), Emily Bucks (Bernauer Lauffreunde, 6. in der Einzelwertung) und Mariella Treite (PSV Basdorf) für die LG Uckermark-Barnim. Um in dieser Altersklasse Medaillen zu erringen, braucht es bei der Konkurrenz vor allem der Sportschüler eine herausragende Leistung.

Sportler, die aus der LG Uckermark Barnim hervorgegangen sind und jetzt auf Sportschulen gewechselt sind, konnten ebenfalls Medaillen erringen, so Marie Volz aus Eberswalde für den SC Potsdam und Sophie Mammok aus Bernau für den LC Cottbus.