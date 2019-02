Liegestütze für Fehlschüsse

Eberhard Fehland

Frankfurt Zum Rückrunden-Start der Fußball-Brandenburgliga will der 1. FC Frankfurt an die ordentliche Hinrunden- und Heimbilanz anknüpfen. Gast im Stadion ist am Sonnabend ab 15 Uhr der FSV Bernau. Auch für die anderen Frankfurter Vereine beginnt wieder der Punktspielbetrieb.

„Wir sind Favorit und wollen zu Hause das Ding ziehen“, stellt Jan Mutschler unmissverständlich klar. Nach „ordentlichen Testspielen“ ließ der FCF-Coach in dieser Woche die Abschlüsse und das schnelle Umkehrspiel üben. „Vor dem Tor müssen wir effektiver werden, auch im Training.“ Liegestütze als Strafe für Fehlschüsse folgten, nicht nur für Sandro Henning. Solche „Erziehungsmaßnahmen“ und Gaudi für die anderen wird man am Sonnabend allerdings nicht erleben.

Im Hinspiel waren die Frankfurter nach einer weitgehend zerfahrenen und in der Offensive eher harmlosen Partie nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Artur Aniol hatte die Gäste spät in Führung gebracht (85.), Kim Schwager hatte noch später für den Ausgleich gesorgt (88.). „Da haben wir uns zuerst auf die Defensive konzentriert, haben Sebastian Zajka für lange Zeit verletzt verloren, und Artur war noch nicht richtig fit“, analysiert Mutschler. Diesmal können die Oderstädter aus dem Vollen schöpfen, lediglich Lars Wiedenhöft laboriert an Knieproblemen.

Die Randberliner haben ihren Auftakt eigentlich schon hinter sich. Ihr Nachholespiel vor einer Woche gegen Grün-Weiß Lübben (nächster Auswärtsgegner der Frankfurter) gewannen sie nach zwei Treffern von Alexander Schadow mit 2:1. Allerdings haben sie nach dem Winterpausen-Weggang der Stammspieler Ümit Ejder und Lenny Wandel eine etwas angespannte Personalsituation. Und die vor ein paar Tagen angekündigte Trennung des Tabellenachten, der vor Saisonbeginn noch Aufstiegsambitionen hegte, von Trainer Christian Städing dürfte auch nicht zu besserer Stimmung beigetragen haben. „Wir konzentrieren uns auf uns, auf unsere Stärken, müssen unsere Hausaufgaben machen“, betont der FCF-Übungsleiter.

Das sieht auch der Sportliche Leiter so. „Alles ist auf Null gestellt. Wer Dritter ist hat den Ehrgeiz, den Platz zu behaupten und will möglichst lange dem Spitzenreiter Einheit Bernau auf den Fersen bleiben“, schätzt Axel Geisler (58) ein. Und verlangt: „Weniger reden und ankündigen, mehr durch Leistung überzeugen!“

Für Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf folgt der verpatzten Generalprobe (1:3 beim Kreisoberligisten VfB Steinhöfel) hoffentlich eine geglückte Premiere zum Auftakt der Rückrunde. Am Sonnabend geht es zum MTV Wünsdorf (Anstoß 15 Uhr). Einige Fragezeichen in der Vorbereitung sind geblieben.

„Wir wollen möglichst mit einem Sieg starten, blenden den hohen Hinspielerfolg und auch Probleme wie Krankheit oder Verletzung aus“, sagt Denny Danowski. Markendorfs Trainer sieht sein Team zwar in einer leichten Favoritenrolle, warnt aber: „Es wird nicht einfach gegen die abstiegsgefährdeten Gastgeber.“ Die haben nur eines von acht Heimspielen gewonnen, die Vorort-Frankfurter sehen sich auswärts noch im Plus (5-1-3). Für den erkrankten Schlussmann Piotr Dmuchowski wird Eric Wieland (der vor seiner Hochzeit Härtel hieß) zwischen den Pfosten stehen. Von den Neuen im Aufgebot könnte Verteidiger Randy Bresch (A-Junioren 1. FCF) von Anfang an dabei sein. Viadrina-Student Alessandro Pascolini kommt erst Ende Februar aus dem italienischen Heimaturlaub zurück.

In der Kreisoberliga haben zwei Frankfurt-Vertreter Heimvorteil. Den Anfang macht der 1. FCF II (2./36) am Sonnabend schon ab 12 Uhr gegen den MTV Altlandsberg (6./24). Die Reserve will nach dem Nachholespiel vom vergangenen Sonnabend gegen Petershagen/Eggersdorf II (2:1) nachlegen. „Wir wollen mit etwas entspannter Personaldecke oben dran bleiben, es folgen die ganz schweren Auswärtsspiele bei den Spitzenteams von Pneumant Fürstenwalde und Müncheberg“, wagt Coach Klaus Herpel schon einen Blick voraus. Aufgepasst: Altlandsberg ist seit acht Runden ungeschlagen (6-2-0) und hat mit dem 20-jährigen Denis Teterea den Klassenbesten in seinen Reihen: 19 Tore.

Nach fünf nicht gewonnenen Partien bekommt es der abstiegsgefährdete FC Union (15./8) ab 15 Uhr mit dem FC Eisenhüttenstadt II (12./12) zu tun. „Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir auch und gewinnen Anschluss an die Nichtabstiegsplätze“, gibt sich Hartmut Voigt überzeugt. Der Trainer musste sich wegen Knie-OP und Reha in der „durchwachsenen Vorbereitung“ weitestgehend von Kapitän Sebastian Scholz (35) vertreten lassen. Das Hinspiel hatten die Unioner unglücklich durch einen Foulelfmeter in der Schlussminute verloren. Neu im Kader sind unter anderem Torwart Florian Richter und Ayouba Konneh.

Vor einem schweren Gang sieht sich der gut platzierte Aufsteiger Union Booßen (11./14). Die Schützlinge von Frank Gohl müssen beim VfB Steinhöfel (4./29) ran. „Wir konnten zwar nur in der Halle trainieren, haben aber ordentliche Tests im Freien abgeliefert“, so der Coach nach dem 0:3 bei Preussen Beeskow und dem 3:2 in Tauche. Booßen musste schon 35 Akteure mit einem Durchschnittsalter von 34,4 Jahren einsetzen, kann auch diesmal nicht in der Wunsch-Formation auflaufen. „Den erwartet heißen Tanz wollen wir jedoch bestehen“, erklärt Gohl.