Der Ball rollt wieder

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf/Seelow Nach 70 Tagen Punktspiel-Pause beginnt am Sonnabend für die Brandenburgliga-Fußballer die Rückrunde der Meisterschaft. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf spielt beim FC Eisenhüttenstadt, Victoria Seelow empfängt Grün-Weiß Brieselang.

Allgemeiner Spielbeginn auf den Plätzen ist um 15 Uhr. Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf ist aktuell Tabellen-Zwölfter mit zwölf Punkten und 21:32 Toren. Er geht am 16. Spieltag auf Reisen. Gegner ist Schlusslicht FC Eisenhüttenstadt. „Die Mannschaft ist hoch motiviert und hat eine gute Vorbereitung absolviert“, schildern Cheftrainer Roman Sedlak und sein Co. Maik Fochler die derzeitige Situation bei den Doppeldörflern. Die Blau-Weißen absolvierten insgesamt acht Testspiele in der Winterpause. Die Bilanz: Fünf Siege und drei Niederlagen bei 26:20 Toren. Die acht Testspiele der Doppeldörfler in der Winterpausen-Vorbereitung:

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf gegen Sparta Lichtenberg 1:0, noch mal gegen Sparta Lichtenberg 1:5, – Grün-Weiß Ahrensfelde 6:3, – Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:3,– Concordia Buckow/Waldsieversdorf 1:3, – Blau-Weiß 90 Berlin 3:5, – FV Erkner 6:1 und gegen Blau-Weiß Wriezen 4:0.

„Die Männer haben eine intensive Wintervorbereitung mit vielen Trainingseinheiten hinter sich, in der sich die beiden Trainer ausprobiert und unsere Neuzugänge voll integriert haben“, informiert Team-Managerin Mareike Heilemann.

„Vor einem Jahr hieß das Ziel Aufstieg, nun gilt es, den Klassenerhalt zu schaffen“, formuliert Sedlak die eindeutige und klare Mission. „Wir sind uns alle der Schwere der Aufgabe bewusst und wollen schnellstmöglich da unten raus, ohne aber unnötig Druck aufzubauen.“ Mit dem Turniersieg beim heimischen 17. Fußball-Giebelsee-Cup hatte das Sportjahr 2019 für Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf ja perfekt begonnen. Daran wollen die Doppeldorf-Fußballer nun in den nächsten Wochen anknüpfen.

Der Rückrunden-Auftakt hat es auch gleich in sich. Gegen Eisenhüttenstadt und eine Woche später gegen den SV Falkensee-Finkenkrug, zwei unmittelbare Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, könnten die Blau-Weißen frühzeitig den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Halbserie der Fußball-Saison 2018/2019 legen. Von den vier Neuzugängen in der Winterpause (MOZ berichtete) ist nur Hadi El-Jindaoui zum Rückrundenstart nicht dabei. „Er ist leicht verletzt und wird in Eisenhüttenstadt noch geschont. Hier wollen wir kein Risiko eingehen. Sonst können wir aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind topfit“, so Sedlak. „Wenn die Spieler unsere Ideen auf den Platz bringen, sollten wir die ersten beiden Begegnungen siegreich gestalten können. Das Minimalziel am Sonnabend ist ein Unentschieden.“ „Meiner Meinung nach werden unsere Spiele auf einem anderen Level als in der Hinrunde stattfinden“, ist sich Heilemann sicher. „Der Ernst der Lage ist allen bekannt, der Kampfgeist ist groß. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Männer!“

Schwierig wird der Start in Seelow. Das liegt nicht an den sportlichen Voraussetzungen, sondern eher an der Baustelle, die auf dem Sportplatz an der Robert-Koch-Straße besteht. Victoria-Präsident Roland Bienwald verspricht aber: „Wir werden unsere Gäste und Zuschauer gut empfangen und versorgen. Unsere bekannt gute Pausenversorgung ist gesichert.“ Bienwald ärgert sich immer noch, dass die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist. „Dass einige der vereinbarten Partien nicht stattfinden konnten, war einfach nicht in Ordnung. Diese kurzfristigen Absagen der Spiele haben unseren Plan doch ordentlich durcheinander gebracht.“ Zu Gast ist der SV Grün-Weiß Brieselang. Es ist das Spiel des Tabellensiebten gegen den Zehnten der Brandenburgliga.

Bienwald freut sich auf den Sonnabend und sagt: „Wir haben noch ein Menge vor. Endlich rollt der Ball wieder.“