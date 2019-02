Dreimal auswärts zum Auftakt

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg spielt am Sonntag auswärts. Die Partie in Berlin wird um 14.30 Uhr angepfiffen. Der FCS hat beim Start in die Rückrunde gleich drei Auswärtsspiele in Folge zu absolvieren, zum Auftakt bei der Sportlichen Vereinigung (Sp. Vg.) Blau-Weiß Berlin. Auf die Frage an den Sportlichen Leiter der Strausberger, ob diese Ausgangslage eher nachteilig oder sogar ein Vorteil ist, hat Holger Ohde eine recht überraschende Antwort: „Bei jedem Spiel gibt es nur drei Punkte.“ Aber er sagt auch, dass seine Mannschaft die unbedingt mitnehmen will.

Allerdings fahren die Strausberger mit durchaus gemischten Gefühlen nach Berlin. „Wir haben nicht ganz die optimale Vorbereitung absolvieren können. Einige Spieler waren beruflich oder durch ihr Studium verhindert. Vor allem die Hintermannschaft konnte so nicht zu hundert Prozent eingespielt werden. Diese ersten Spiele sind auch so etwas wie eine Standortbestimmung. Keiner weiß, wie die Form tatsächlich ist und ob die Laufwege wieder funktionieren. Aber das gilt für unseren Gegner natürlich auch“, sagt Ohde. Eine weitere Unbekannte: „Wir wissen, dass die Blau-Weißen sich verstärkt haben.“

Gegenüber dem Hinspiel – der FCS hatte in der heimischen Energie-Arena 2:0 gewonnen – hat sich das Gesicht der Mannschaft deutlich verändert. Die Mariendorfer wurden vor Beginn der Saison eigentlich als einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft der Oberliga und den Aufstieg in die Regionalliga gehandelt. Geblieben ist davon nicht viel, denn mit dem elften Tabellenplatz wird beim Traditionsverein, das Gründungsdatum geht auf das Jahr 1890 zurück, ganz sicher niemand zufrieden sein. „Alles in allem gehen wir aber optimistisch in die Partie“, betont Ohde vor dem Start.

Er bestätigt auch, dass man mit Christopher-Lennon Skade, Paul Jacob Schulze und Mathias Reischert deutliche Verstärkungen geholt hat. „Reischert hat die Rolle als Führungsspieler gut angenommen. Der 34-Jährige strahlt mit seiner Erfahrung viel Souveränität auf alle im Team aus“, sagt Ohde weiter. Eine Hiobsbotschaft gibt es, denn Torhüter Eric Günther hat sich im Training offensichtlich einen Finder ausgekugelt. Routinier Timo Hampf steht dafür im Aufgebot.