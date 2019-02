Rückrundenstart für Fußball-Teams

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend beginnt für die auf Landesebene spielenden Fußball-Mannschaften die Rückrunde. Dabei haben Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt und Landesklasse-Vertreter Müllroser SV Heimrecht.Landesligist FSV Dynamo spielt in Wernsdorf.

Lediglich mit drei Testspielen ist Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt durch die Vorbereitung gekommen. Obwohl dabei kein Sieg heraussprang, ist FCE-Trainer Andreas Schmidt vor dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf guter Dinge. „Mit durchschnittlich 15 Spielern war die Trainingsbeteiligung sehr gut, ich kann am Sonnabend aus dem Vollen schöpfen.“ Gar sechs Vorbereitungs-Partien hat der Aufsteiger bestritten, so dass sich Schmidt ein Bild über die Leistungsfähigkeit des Kontrahenten machen konnte. „Sie bestreiten intensive Zweikämpfe und pflegen ein schnelles Umkehrspiel. Dennoch konnte ich daraus für uns positive Erkenntnisse ziehen, Hauptsache meine Spieler rufen alles ab.“

Für Schmidt sei diese Partie eines von nun 15 anstehenden Spielen, in denen es um den Klassenerhalt geht. Zum Saisonauftakt hatte der FC Eisenhüttenstadt in Petershagen gewonnen. Allerdings haben sich die Gäste in der Winterpause verstärkt und außerdem in der Hinrunde hinzugelernt. Beim FCE können sich die Winterzugänge Maciej Ossowski und Christian Siemund gute Chancen auf die Start-Elf ausrechnen. Auf alle Fälle sollen die Zuschauer ihren Spaß haben. Auf jede Eintrittskarte gibt es einen Becher Glühwein frei.

Keine Zugänge in der Winterpause verzeichnet der Müllroser SV in der Landesklasse Ost, obwohl MSV-Trainer Dirk Herrgoß in der Hinrunde mitunter Probleme hatte, überhaupt eine komplette Elf auf den Rasen zu schicken. Mal abgesehen vom Gelb-gesperrten Denny Heinze stehen für die Heimpartie gegen den Drittletzten SG Niederlehme alle zur Verfügung. Stürmer Felix Hackel, der im Hinspiel mit seinem Treffer für den 1:0-Sieg gesorgt hatte, hat seine Knieprobleme auskuriert. „Vor dem Rückurndenbeginn ist das Leistungsvermögen schlecht einzuschätzen. Natürlich wollen wir gewinnen, doch Niederlehme hat sich verstärkt und wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung“, erklärt Herrgoß.

Zwar habe sein Team in konditioneller Hinsicht einiges getan, doch aufgrund der Verhältnisse auf dem sogenannten Aral-Platz sei spielerisch nicht allzu viel möglich gewesen. Aufgrund des schlechten Lichtes war auch Torschuss-Training nicht drin. Zuletzt hatte der MSV am Dienstag gegen Landesligist Blau-Weiß Briesen getestet, beim 1:1 hatte Stürmer Paul Herrmann getroffen.

Gar mit 8:1 beim Ostbrandenburgligisten SG Wiesenau hatte am Dienstag Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt seine Testspielserie in der Rückrunden-Vorbereitung abgeschlossen. Maik Frühauf hatte dabei dreimal getroffen, weitere Torschützen waren Robert Glaser, Jan Kretschmann, Steven Frühauf, Eddi Hantelmann und Daniel Friedrich.

Zuvor hatte Dynamo beim VfB Weißwasser 1:0 gewonnen, beim Weißenseeer FC 2:2 gespielt und beim 1. FC Frankfurt 0:3 verloren. Trotz der insgesamt positiven Testbilanz ist Dynamo-Trainer Dietmar Brauer vor der Auswärtspartie gegen den unteren Tabellennachbarn Frankonia Wernsdorf eher pessimistisch. „Wir haben Personalprobleme. Benjamin Bartz und Christian Wulff wurden wegen Schiedsrichterbeleidigung gegen Briesen für zwei Spiele gesperrt, Oliver Weniger und Toni Seelig fallen mit Knöchel- beziehungsweise Knieproblemen aus, Konstantin Klippenstein ist krank. Falk Busch, der in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, hat sich nach dem Test in Wiesenau mit Knieproblemen abgemeldet. Wir müssen bis Samstagvormittag warten, um einen Matchplan aufzustellen.“ Die Wernsdorfer haben laut Brauer im letzten Drittel der Hinrunde gute Ergebnisse erzielt und sich als Mannschaft gefunden. Mit Gordon Griebsch, Stephan Gill und Roland Richter hätten sie überragende Einzelspieler. „Wir sind gewarnt. Trotzdem wollen wir uns nicht verstecken.“

Brandenburgliga

1. TSG Einheit Bernau 15 38:18 36

2. MSV Neuruppin 15 32:15 32

3. 1. FC Frankfurt 15 36:16 31

4. Oranienburger FC Eintr. 15 26:18 27

5. Union Klosterfelde 15 34:27 26

6. Victoria Seelow15 38:25 25

7. Werderaner FC Vikt. 15 23:18 25

8. FSV Bernau 15 25:24 25

9. TuS Sachsenhausen15 23:18 24

10. Grün-Weiß Brieselang 15 28:34 20

11. Preussen Eberswalde 15 32:27 17

12. BW Petersh.-Eggersdorf 15 21:32 12

13. Grün-Weiß Lübben 15 28:37 11

14. SV Falkensee-Finkenkrug 15 19:40 10

15. Pr. Blankenfelde-Mahlow 15 14:39 10

16. FC Eisenhüttenstadt 15 10:39 9

Landesliga Süd

1. Eintr. Miersdorf/Zeuthen 15 35:20 31

2. BSV Guben Nord 15 24:12 29

3. GA Brieske/Senftenberg 15 32:20 28

4. FV Erkner 1920 14 25:13 27

5. SG Großziethen 14 31:15 26

6. Germania Schöneiche15 24:16 26

7. FSV Union Fürstenwalde II 15 34:21 24

8. Dynamo Eisenhüttenstadt 15 28:18 23

9. Frankonia Wernsdorf15 31:25 23

10. VfB Hohenleipisch 14 22:17 23

11. Wacker Cottbus-Ströbitz 15 27:26 19

12. Blau-Weiß Briesen 15 22:34 16

13. Phönix Wildau 14 22:27 14

14. TSV Schlieben 15 13:31 14

15. 1. FC Guben 15 15:27 13

16. Blau-Weiß Vetschau 15 4:67 0

Landesklasse Ost

1. C. Buckow/Waldsieversdorf 15 56:14 39

2. FSV Luckenwalde II 15 36:20 31

3. Preußen Beeskow 15 41:24 29

4. Grün-Weiß Rehfelde 15 29:13 28

5. GW Union Bestensee 15 41:28 26

6. SV Woltersdorf 15 39:31 24

7. Müllroser SV 15 26:23 23

8. SG Bruchmühle 15 23:31 23

9. Blau-Weiss Markendorf 15 34:27 22

10. Eintracht Peitz 15 24:28 17

11. Preußen Bad Saarow 15 30:39 17

12. Rot-Weiß Luckau 15 32:43 16

13. MSV Zossen 15 31:37 15

14. SG Niederlehme 15 26:38 12

15. MTV Wünsdorf 15 20:43 11

16. Storkower SC 15 12:61 6