Francy Rädelt holt Bronze in Schweden

Jörg Richter

Klippan Einmal mehr war der Internationale Klippan-Cup in Schweden Treffpunkt für große Teile der Weltspitze, die im Frauenbereich ihre besten Ringerinnen im vorolympischen Jahr einem ersten Test unterziehen wollten. Im Weltklassefeld der 21 Nationen war auch der Deutsche Ringer-Bund vertreten, mit Francy Rädelt (76 kg), Luzie Manzke (65 kg/beide RSV Hansa 90 Frankfurt) und Eyleen Sewina (68 kg/RSV Rotation Greiz) reisten drei Ringerinnen aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt zusammen mit ihrem Trainer Michael Kothe nach Schweden.

Erfolgreich schnitt Francy Rädelt ab, die mit Bronze eine der zwei Medaillen für das DRB-Team gewann. Die Frankfurterin bezwang in ihrem ersten Kampf Kseniia Burakova mit 5:4 Wertungspunkten und setzte sich danach im Viertelfinale auch gegen die Weißrussin Natalia Lanko mit 6:0 Punkten durch. Im Halbfinale musste Francy Rädelt eine Niederlage gegen Epp Mae aus Estland hinnehmen, die bei Europa- und Weltmeisterschaften des Vorjahres jeweils 5. Plätze belegte. Im Kampf um Bronze war die Studentin aus der Oderstadt beim klaren Sieg über die Lokalmatadorin Denise Ström wieder obenauf und freute sich über den 3. Platz auf dem Siegerpodium.

Pech hatte indes Junioren-Vize-Europameisterin Eyleen Sewina, die sich gleich im Auftaktduell gegen Han Yue bei einer Aktion der Chinesin das Knie verdrehte und verletzt ausschied. Auch Luzie Manzke kam nicht über den ersten Kampf hinaus, die Frankfurterin wurde nach einem Kopfhüftwurf gekontert und konnte sich nicht mehr aus der Brückenfesslung der US-Ringerin Kiana Pugh befreien, die im weiteren Turnierverlauf das Finale verfehlte, so dass Luzie Manzke der Einzug in die Hoffnungsrunde verwehrt blieb.

„Es war ein äußerst stark besetztes Turnier mit starken Japanerinnen, aber auch den Ringerinnen aus Russland, den USA, China und Schweden, die dem Ringkampfsport im Frauenbereich ihren Stempel aufdrücken“, sagte OSP-Trainer Michael Kothe.

Die Japanerinnen gewannen die Nationenwertung vor Russland und China, Gastgeber Schweden erzielte den 4. Platz. Deutschland kam mit zwei Bronzemedaillen durch Francy Rädelt und Anika Wendle (53 kg/ASV Altenheim) auf Rang 12 über die Ziellinie.

Während die Frauen aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt in Schweden gegen die absolute Weltspitze antraten, reiste der Nachwuchs mit Trainer Marc Wentzke nach Warnemünde zum gemeinsamen Training mit den Youngstern aus Mecklenburg-Vorpommern, wobei die jungen Mattenfüchse bereits ihre Mitteldeutschen- und Deutschen Meisterschaften im Fokus haben.

Auch die Kadetten waren unterwegs, mit James Schreiner belegte einer der drei Schützlinge von Trainer Heinz Thiel bei einem Turnier in Moldawien Platz 3. Dem Wettkampf folgt ein einwöchiges internationales Trainingscamp.

Weiter geht es für die weiblichen Ringer aus Frankfurt gleich an diesem Wochenende mit dem Grand Prix von Deutschland in Dormagen, der auf Grund von Terminüberschneidungen von Mai vorverlegt wurde. „Dabei werden viele Ringerinnen direkt von Schweden nach Dormagen weiter reisen“, sagt Trainer Michael Kothe, der weiß, dass auch in Nordrhein-Westfalen eine starke Gegnerschaft auf die Damen aus dem Ringerzentrum Frankfurt wartet.(jr)