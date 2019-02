360-Grad-Rundgang durch Angermünde

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die neue Internetseite der Stadt Angermünde ist am Start. Wer auf www.angermünde.de klickt, wird nicht mehr von dem rot umrahmten Begrüßungstext des Bürgermeisters begrüßt, sondern von einer blaubehimmelten Stadtansicht, die sich öffnet und den Besucher auf eine Rundreise in 360-Grad-Perspektive mitnimmt. Wer mehr sehen will, klickt auf die Fähnchen des Bildes und wird zu einem Bummel an der Münde-seepromenade oder über den Klosterplatz eingeladen. Willkommen in Angermünde.

In die verschiedenen Bereiche von Bürgerservice über Stadtverwaltung bis Bauen, Kultur und Tourismus lotsen Bilder und übersichtliche Stichpunkte. Aktuelles, wie die Vorstellung des Hospizprojektes, die Einweihung des neuen Teleskopes in der Sternwarte Greiffenberg, One Billion Rising oder das Insek-Verfahren muss nicht erst umständlich gesucht werden, sondern springt schon auf der Startseite ins Auge, von wo man sich dann tiefer in die verschiedenen Informations- und Serviceseiten klicken kann.

Der „Umzug“ der Internetseite ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, weil noch einige kleine Änderungen und Verlinkungen vorgenommen werden müssen, erklärt Pressesprecherin Christin Neujahr, die das Projekt begleitet und Inhalte mit gestaltet. Aber dennoch kann der Bürger die Seite bereits nutzen und sich einen Eindruck verschaffen.

Die Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung lächeln auf Porträtfotos aus den Seiten und sind mit Telefonnummern und E-Mail leicht zu kontaktieren. Auch die Ortsteile präsentieren sich jetzt mit einer typischen Ortsansicht attraktiver.

Gestaltet wurde die Homepage in Kooperation mit der Angermünder Firma VR Easy, die auf innovative 360-Grad-Fotografien und neuartige digitale Softwarelösungen für Internetpräsenz spezialisiert ist. Das Team um Gründer und Geschäftsführer Waldemar Wegner, das seit 2015 in Angermünde ansässig ist, setzt auf ansprechende Visualisierung von Informationen und einfache Bedienbarkeit und Pflege. Die Präsentation lasse sich immer weiter ausbauen und ergänzen.

VR Easy versteht sich als Dienstleister in Sachen Digitalisierung von Kommunen, Unternehmen, Gewerbetreibenden und Vereinen und hat zum Beispiel die Homepage der Angermünder Feuerwehr modernisiert und mit 360-Grad-Fotografien ansprechender vor allem auch für junge Leute gestaltet.

Demnächst kann sich nun der Bürger auch auf der Angermünder Internetseite leichter durch viel mehr Angebote und Informationen klicken und visuelle Eindrücke erhalten. Die Seite soll auch den Standort Angermünde für Auswärtige und Investoren attraktiver präsentieren.