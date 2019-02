Musikrevolution im Konzert

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Die Reihe „Musikalische Residenzen“ in der historischen Schlosskirche wird mit einem Programm fortgeführt, das ganz der französischen Musik gewidmet ist. Die Kammerakademie aus der Landeshauptstadt Potsdam gastiert an diesem Freitagabend in Altlandsberg mit einem Programm, in dem Werke von Émile Paul Cras, Maurice Ravel, Gabriel Fauré und Jean Françaix zu hören sind.

Frank Drusche als städtisch beauftragter Mittelsmann zwischen dem Orchester aus der Residenzstadt Potsdam und der früheren Sommerresidenz des ersten Preußenkönigs in Altlandsberg beschreibt die Jahre, in denen die genannten Komponisten wirkten, als eine ganz besondere Zeit am Beginn der französischen Republik:

„Napoleon gefangen, Paris belagert – und Frankreichs Kulturleben im Umbruch. Es trat eine Gruppe unbeugsamer Musiker um Camille Saint-Saëns, César Franck, Gabriel Fauré und Georges Bizet zur Rettung der französischen Kultur an.“ Französische Musik mit viel Experimentierfreude sei das besondere Merkmal an diesem Abend, befindet der Musikwissenschaftler (i. R.).

Von den Musikern der Kammerakademie Potsdam sind diesmal Bettina Lange (Flöte), Maia Cabeza (Violine), Christoph Starke (Bratsche), Ulrike Hofmann (Violoncello) und Carmen Alcántara Fernández (Harfe) angekündigt.

Sie werden in diesem Frühjahr nicht die letzten Vertreter des hervorragenden Orchesters sein, denn Anfang und Ende April folgen zwei weitere Konzertabende in der Reihe „Musikalische Residenzen“. Am Sonnabend, 6. April, steht der Abend im Zeichen eines weithin bekannten Ölgemäldes von Adolf Menzel mit dem Titel „Flötenkonzert Friedrich des Großen in Sanssouci““. Dann heißt es „Musizieren mit dem Alten Fritz“ und Werken aus genau der gemalten Ära, so auch von Quantz und Friedrich II. von Preußen. Die Reihe klingt schließlich am Sonntag, 28. April, mit Musik von Bach, Janacek und Dvorak unter dem Titel „Die Kunst des Ausdrucks“ aus.

Die Reihe „Musikalische Residenzen“ findet in Altlandsberg seit Eröffnung der Schlosskirche im Jahr 2015 statt.(rj)

Freitag (22.2.), 19 Uhr, Schlosskirche, Altlandsberg, www.schlossgut-altlandsberg.de, Telefon: 033438 151150