Mensch denkt, Roboter lenkt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Roboter, die sich gesteuert von menschlichen Gedanken von A nach B und um Hindernisse herum bewegen – das ist nicht Science-Fiction, sondern Jugend forscht. Jasmin Onischke und Simon Bölke vom Oberstufenzentrum in Palmnicken gehören zu den diesjährigen Teilnehmern.

Der Durchbruch kam beim Projekttag vor einer Woche: Mit Hilfe ihres Lehrers haben Jasmin Onischke und Simon Bölke ein Programm entdeckt, dass ihnen die Arbeit bis zum Regionalwettbewerb Brandenburg Ost von Jugend forscht erleichtert – und die der vergangenen Monate teilweise überflüssig macht.

„Da ist viel Arbeit reingeflossen“, sagt Simon. Der 19-Jährige hält einen nicht einmal zehn Zentimeter großen Mikrocomputer in der Hand. „Den haben wir teilweise selbst zusammengelötet“, ergänzt Jasmin. Die beiden Abiturienten am OSZ wollen Roboter mit Gedanken kontrollieren. Damit das funktioniert – davon sind sie bisher ausgegangen –, brauchen sie diesen winzigen Rechner.

„Er soll die Wellen so umwandeln, dass der Roboter etwas damit anfangen kann“, erklärt Simon. Die Wellen, das sind sogenannte EEG-Ströme. EEG steht für Elektroenzephalographie und damit für eine Methode, um die elektrische Aktivität des Gehirns zu messen. Die unterliegt nämlich Schwankungen, die die beiden Jugendlichen nutzen wollen, um den Schulroboter Robotino dazu zu bringen, schnell oder langsam, nach links oder rechts zu fahren.

„Ich übe gerade mit einer Handy-App, meine Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was der Roboter tun soll“, sagt Jasmin. Im Versuch trägt sie das Headset, das die EEG-Ströme per Bluetooth zum Robotino leitet. Wenn die 19-Jährige „links“ denkt, soll der Roboter nach links fahren, dafür müssen die gemessenen EEG-Wellen einen bestimmten Wert erreichen.

40 Projekte präsentieren sich am 28. Februar beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Eberswalde; dazu 17 Einzelpersonen und Teams in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“. Insgesamt hoffen 83 Jungforscher aus 16 Schulen und Institutionen auf den Einzug ins Landesfinale. Neben Annalena Bolenz vom Rouanet-Gymnasium in Beeskow, die in der Juniorensparte dem Kreislauf des Lebens nachspürt, sind die OSZ-Abiturienten Jasmin Onischke und Simon Bölke kreisweit die einzigen Jugend forscht-Teilnehmer.

„Durch die Verbindung von Neurowissenschaft und Technik passt das Projekt gut zu Jugend forscht“, sagt Ingolf Poetsch. Er leitet den Seminarkurs „Robotino“ am OSZ, der in den vergangenen Jahren immer wieder Kandidaten für Jugend forscht hervorgebracht hat.

„Jetzt, wo wir das neue Programm entdeckt haben“, sagt Simon Bölke, „müssen wir es so schreiben, dass die Wellen vom Roboter als Spannung empfangen werden können.“ Dem werden zahlreiche Tests folgen. Denn bisher fährt Robotino noch nicht auf gedanklichen Befehl.

Darauf kommt es auch gar nicht an: „Was man dort vorstellt kann auch noch eine Idee sein“, sagt Jasmin Onischke. Egal wie es für sie und ihren Projektpartner, der auch ihr Beziehungspartner ist, ausgeht. Der Technik bleiben sie treu: Nach dem Abitur will Jasmin eine Ausbildung zur Medizinisch-technischen Radiologieassistentin machen, Simon geht als Informatiker zur Telekom.