Silvesterraketen zu Schlossbalken

Und so sah das Original aus: Der Pavillon der Pfefferküchlerei Bardeleben am Angermünder Bahnhof. © Foto: Oliver Schwers

Freut sich über gelungene Details: Sogar die Fenster lassen sich öffnen und schließen. Horst Voigt tüftelt in seinem Bastlerkeller mit Holz, Pappe und Leim, um maßstabsgerecht vergessene Angermünder Gebäude in Erinnerung zu rufen. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Verschwundenen Häusern setzt ein Angermünder Bastler ein Denkmal. Mit Akribie fertigt Horst Voigt in monatelanger Arbeit Modellbauten abgerissener Gebäude, die einst Postkarten schmückten. Sein spontaner Einfall ist zu einer Leidenschaft geworden.

Wirklich, so hat der kleine Pavillon mal ausgesehen: Die früher berühmte Pfefferküchlerei Bardeleben in Angermünde betrieb am Bahnhof ein winziges hölzernes Verkaufshäuschen. Unscheinbar, aber architektonisch ansprechend. Hier gab es die weit über die Stadtgrenzen bekannten Süßigkeiten der Pfefferkuchenfabrik. Der Pavillon hat noch zu DDR-Zeiten existiert und verschwand später, weil ihn keiner mehr brauchte. Jetzt gibt es ihn wieder. Aus Pappe, Holz und anderen Bastlerabfällen hat Horst Voigt diesem Kleinod eine bleibende Erinnerung gesetzt. Als Modell. Mit strahlenden Augen schiebt er die Fenster hoch und runter. Es funktioniert wie im Großen.

Auf der Werkbank liegen Zeichnungen. Wie in einem Architekturbüro alter Zeit, als die digitale Welt noch nicht geboren war. Millimetergenau überträgt Horst Voigt den Maßstab mit Bleistift und Lineal. Jeder Strich muss mit dem Taschenrechner bestimmt werden. Als Vorlage hat er nur verblichene Fotos, alte Postkarten, manchmal nur eine Zeichnung. Mit der Lupe sucht er nach Details an Fassaden, um zu erahnen, wie die Baumeister von damals Lampen, Fensternischen, Dachvorstände umsetzten. Stück für Stück entsteht so auf dem Papier eine Vorlage.

„Angefangen hat es mit dem Krötenschloß“, erzählt der 78-Jährige. Das bekannte und schon lädierte Fachwerkhaus der Gräfin Dönhoff wich einst dem Wohnungsbau am Krötenberg. Doch die Menschen, die hier drumherum leben, behalten es bis heute in bester Erinnerung. Bilder davon hängen in Hausfluren und in der Wohnungsgenossenschaft. „Und da dachte ich mir, das musst du mal nachbauen“, erinnert sich Nachbar Horst Voigt.

Dabei hilft dem gelernten Maler seine ruhige Hand und eine Portion Ausdauer. Material liegt auf der Straße. Am Neujahrsmorgen sammelt der Rentner die Holzstäbe der Silvesterraketen zusammen – hervorragende Mini-Balken. Auf dem Sperrmüll finden sich Rückwände von Schränken aus Sperrholz und Pressspan. Farbe, Leim und Streichhölzer stehen sowieso in dem niedrigen und warmen Kellerraum. Und los geht die Stadtarchitektur. Der Ehrgeiz treibt die Feinheiten hervor: Schornsteine, orginialgetreue Aufschriften, Fensterlaibungen.

Jede freie Minute verbringt der Tüftler im Keller direkt unter seiner Wohnung. Nur zum Essen holt ihn die Frau aus seinem „zweiten Zuhause“ nach oben. Als das Krötenschloß steht, weiß Horst Voigt: „Das wird was.“ Und dann entdeckt er auf einem Bild ebenjenen Kiosk der Pfefferküchlerei, den er selbst schon aus den Gedanken verbannt hatte. Das Modell bekommt einen anderen Maßstab. „Ich will Gebäude nachbauen, die nicht mehr existieren, aber einen historischen Wert besaßen“, begründet er seine Bauwut.

Ein Hobby-Historiker legt ihm das Bild vom abgebrannten Hotel „Berliner Hof“, dem legendären Party-Tempel der Stadt, auf den Tisch. Nach drei Monaten steht die Replik im Keller, samt Zinnen auf dem Dach. Und so kehren die vergessenen Häuser wieder nach Angermünde zurück. „Ich will etwas für die Nachwelt schaffen“, sagt Horst Voigt. Seine Modelle würde er auch öffentlich ausstellen, sodass die alten Bauten in der Erinnerung bleiben. Vielleicht auch ein Anreiz für Touristenführer. „Wenn es meine Gesundheit zulässt, werde ich mich in jeder freien Minute weiter damit beschäftigen.“

Die nächsten Zeichnungen sind schon fast fertig: Sie zeigen das einst stolze und nach der Wende abgerissene Gebäude der Staatsbank am Markt-platz.