Mäusebussard erfriert oder verhungert schnell

Frankfurt (Oder) Oft sieht man ihn auf Leitpfosten an der Straße oder auf Zaunpfählen an Wiesenrändern auf Ansitzjagd: Der Mäusebussard hat seinen Lebensraum vor allem in kleinen Waldgebieten mit angrenzenden offenen Landschaften und Feuchtgebieten. Um den Greifvögeln in der für sie schwierigen Winterzeit das Überleben zu erleichtern, bittet der Kreisjagdverband Frankfurt um Mithilfe.

Um die kalte Jahreszeit gut zu überstehen, legt sich der Mäusebussard im Herbst einen Körperfettvorrat an, etwa 15 Prozent seines Gesamtkörpergewichtes von durchschnittlich 900 Gramm, informiert Wolfgang Gielisch, Vorstandsmitglied des Kreisjagdverbandes. „Sofern im Winter längere Zeit Schnee liegt oder über lange Zeit Frosttemperaturen herrschen, verhungern oder erfrieren leider viele Bussarde.“

Deshalb sollen die Mitglieder des Verbandes nicht gleich jedes Stück Fallwild, also verendetes, aber nicht durch Jäger erlegtes Wild aufgrund der Tierseuchenhygiene sofort entsorgen. „Unsere Vogelwelt leidet schon in unserer ‚aufgeräumten’ Kulturlandschaft“, sagt Gielisch. Eine Ausnahme bilden Wildschweinkadaver während Zeiten der Afrikanischen Schweinepest.

„Wir sollten den hohen Energieverbrauch in kalten Nächten nicht unterschätzen“, sagt er und erklärt, dass ein Vogelkörper bei einer Körpertemperatur von 40 bis 41,5 Grad Celsius immer auf Hochtouren laufe. So komme bei einem täglichen Futterbedarf von 10 Prozent des eigenen Körpergewichts viel zusammen, bei Tieffrösten und starkem Wind sei der Energiebedarf noch wesentlich höher. „Insbesondere Jungtiere, von denen etwa 50 Prozent das erste Lebensjahr nicht überleben, hilft man so über den schwierigen ersten Winter“, erklärt Gielisch.

Der Mäusebussard ist der in Mitteleuropa am weitesten verbreitete Greifvogel. Die Weibchen sind etwas größer als die Männchen. Die Hauptbeute der Vögel sind Kleinsäuger – beziehungsweise, wie der Name besagt, Mäuse. Kleinreptilien, Vögel und Aas verschmäht der Mäusebussard ebenfalls nicht. Häufig nimmt er überfahrene Tiere an Verkehrswegen auf. Wolfgang Gielisch, Vorstandsmitglied des Kreisjagdverbandes erzählt, dass die Bussarde dabei oft selbst Opfer des zunehmenden Straßenverkehrs werden.

Eine Besonderheit unterscheidet den Mäusebussard von allen anderen Greifvögeln. Er tritt in sehr verschiedenen Färbungen auf, von nahezu ganz weiß bis fast vollständig schwarzbraun, was einmalig in der Vogelwelt Mitteleuropas ist.(red)