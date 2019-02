Rotarier möbeln Stadtpark auf

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Verschönerungsverein Neuruppin bekommt in seinem Bemühen um den Stadtpark Unterstützung. Der Rotary Club wird Bänke um den Goldfischteich und die Wiederherstellung der dortigen Buchsbaumbepflanzung finanzieren.

Dabei handelt es sich um das Masterprojekt des aktuellen Clubpräsidenten Dr. Bernd Christensen. „Wir haben in der Stadt die gute Tradition, Projekte zu fördern, die andere allein nicht stemmen können“, so der Rotary-Präsident. Der Park zwischen Alt Ruppiner Allee und Seeufer ist dafür ein gutes Beispiel. Denn für diesen fehlt der Stadt selbst das Geld, weshalb sich seit vielen Jahren der Verschönerungsverein und die Reservisten dort nach ihren Möglichkeiten einbringen.

„Es ist traurig, dass der Park nicht mehr so erhalten wird und viele ihn nicht einmal kennen. Dabei zählt er zu den wichtigen Gartendenkmälern der Stadt“, so Christensen. Die Grünanlage wurde 1834 auf Initiative des preußischen Oberst Alexander von Wulffen (1784 bis 1861) angelegt. Zur Gestaltung des Parks gab es sogar Vorschläge vom Generaldirektor der königlich-preußischen Gärten, Peter Joseph Lenné (1789 bis 1866). Dieser prägte fast ein halbes Jahrhundert lang die Gartenkunst in Preußen mit seinen Anlagen nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten. Laut Christensen hatte sich Neuruppin in seinem Stadtentwicklungsprogramm von 2008 vorgenommen, den Park bis 2020 wieder in Schuss zu bringen. „Die Realität sieht leider anders aus“, sagt er.

Beim Benefizball am vergangenen Wochenende hat der Rotary Club mit seiner Tombola für das Projekt bereits rund 6 800 Euro eingenommen. Damit möchte Christensen den Kauf von vier massiven Schinkelbänken finanzieren, die am Goldfischteich aufgestellt werden und dortige alten Parkmöbel ersetzen. Zudem soll die Buchsbaumhecke in Schuss gebracht werden, so dass dieses Herzstück des Parks Passanten wieder zum Verweilen im Grünen einlädt.

„Wir können damit aber nur Akzente setzen und wieder etwas voranbringen, aber nicht alles machen“, sagt Christensen und verweist dabei auch auf den geförderten Tempelgarten und die Sankt-Georg-Kapelle. Zum einen sei dieses Park-Projekt in Gänze zu groß. Zum anderen müssten in vielen Dingen auch erst die Behörden ihr Okay geben. Beispielsweise dann, wenn der Teich wieder in Ordnung gebracht wird oder dieser eine Verbindung zum See bekommt, damit er nicht verschlammt.

„Wir sind unendlich dankbar für jede Unterstützung und jeden, der sich einbringen möchte, um das Stadtpark-Projekt voranzubringen“, betont Dr. Klaus-Eberhard Lütticke, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, der wie die Reservisten per Patenschaftsvertrag im Park aktiv ist. Alles, was bisher getan wird, sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen freut sich sein Verein über jede Hilfe, wie zuletzt auch von den Stadtwerken, die das Laub aus der Anlage entsorgt haben. „Peu á peu versuchen wir, mit unseren Mitstreitern und mit Engagement voranzukommen“, so Lütticke. Aktuell erneure sein Verein den Baumpfad, bei dem sämtliche Gewächse mit Schildern bestückt werden, die im Laufe der Jahre ausgeblichen sind. Neben der Grünpflege würden allerdings auch der 1864 aufgestellte Obelisk, die Römer-Torsi und die Steinkugeln eine Aufarbeitung vertragen. „Über das, was alles gemacht werden muss, könnte ich einen ganzen Tag sprechen“, so Lütticke. Der Stadtpark sei eigentlich ein Juwel, das nicht die Beachtung findet, die er verdient, sagt der Vereinschef. Umso mehr freut er sich über jede Unterstützung.