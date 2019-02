Ende der Weihnachtshütten-Affäre

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Um das leidige Thema Weihnachtshütte abzuschließen, hat Bürgermeisterin Elke Stadeler in der jüngsten Stadtverordnetensitzung noch einmal die Argumente der Verwaltung vorgetragen, die zur umstrittenen Demontage der Hütte nach Weihnachten führten. Die vom Anwohner der Großen Straße Daniel Queissner erbaute und betriebene Hütte war von den Strausbergern als willkommene Belebung der Großen Straße auch nach Ladenschluss gut frequentiert worden. Sein Bestreben, das gastronomische Angebot bis Ende Februar auszudehnen, war abschlägig beschieden worden.

Elke Stadeler: „Es ist weniger meine Absicht, zu formulieren, was nicht geht; vielmehr möchte ich deutlich machen, was geht und was wir zusammen mit dem zeitweiligen Ausschuss interessierten Gewerbetreibenden zur Belebung der Großen Straße anbieten.“ Verkaufsstände in Form von Hütten seien im öffentlichen Straßenraum nur veranstaltungsbezogen zulässig – also dann, wenn eine öffentliche Veranstaltung in der Großen Straße stattfinde. Also müsste man darüber reden, was für Veranstaltungen zu organisieren wären.

„Zu Gesprächen mit dem Gewerbeverein bezüglich der Ausgestaltung von Märkten und Veranstaltungen mit oder ohne Hütten steht das Citymanagement gerne zur Verfügung“, sagte Elke Stadeler. „Vorschläge des Gewerbevereins zur Belebung der Großen Straße durch Veranstaltungen – gegebenenfalls auch durch Einsatz themenbezogener Verkaufsstände in Form von Hütten – greifen wir gerne auf.“ Die Bürgermeisterin ließ aber deutlich durchblicken, dass das Interesse der Gewerbetreibenden an einer gewerblichen Nutzung der Ruhezonen in der Großen Straße, die durch die Stadtmöblierung mit Bänken und Blumenkübeln geschaffen wurden, unabhängig von Veranstaltungen eher gering ausgefallen sei: „Den Gewerbetreibenden in der Großen Straße haben wir diesbezüglich das Erstzugriffsrecht eingeräumt. Auch Herrn Queissner haben wir darüber informiert. Nachdem wir uns intensiv durch Veranstaltungen und Anschreiben darum bemüht haben, die Gewerbetreibenden zu erreichen, beabsichtigen wir jetzt, die noch freien Aufenthaltsbereiche für die Aufstellung von Kinderspielgeräten, Kleinkunst und Fahrradbügeln zu nutzen.“ Wer eine Geschäftsidee habe, die sich nicht auf einer Ruhezone realisieren lasse, könne auch ein Ladenlokal anmieten, sagte Elke Stadeler. (js)