Bataillon der Fans

Frankfurt (Oder) Mit der Inszenierung von „Tamara“, die das Leben der Sängerin Tamara Danz umschreibt, hat sich Intendant Rainer Simon einen Lebenstraum erfüllt. Jetzt ist das Rock-Musical der Uckermärkischen Bühnen mit zwei Vorstellungen in Frankfurt zu Gast.

In dieser Musicalproduktion begibt sich ein Autorenteam auf die Spuren der Sängerin Tamara Danz, die als Frontfrau der Rockband Silly das Lebensgefühl mehrerer Generationen prägte. Danz war mit Titeln wie „Bataillon d’ Amour“ und „Halloween in Ostberlin“ populär geworden. Ihre Karriere begann die Berlinerin bei ihrem Schulfreund Uwe Kropinski in dessen damaliger Band Die Kropies. Was heute wohl weniger bekannt ist: Zu Wendezeiten war Tamara Danz politisch sehr aktiv. Sie arbeitete in mehreren „Runden Tischen“ und gründete das „Komitee für Gerechtigkeit“ mit. 1996 erlag sie ihrem Krebsleiden

Seit vielen Jahren trug sich Mitautor und Regisseur Reinhard Simon mit der Idee, der Rock-Ikone ein Denkmal zu setzen. Mit Hauptdarstellerin Saskia Dreyer ist Simon eine passende Besetzung der Titelrolle gelungen. Sie ist dem Vorbild nicht nur stimmlich nah, sondern sieht der Sängerin auch noch verblüffend ähnlich. Doch in das Leben dieser Frau zu schlüpfen und es für Zuschauer nachvollziehbar zu machen, verlangt Saskia Dreyer viel ab. Sie selbst kannte vor den Proben keinen einzigen Song von Silly. Saskia Dreyer stammt aus Bremen und hat als heutige Mittdreißigerin diese DDR-Band mit Tamara Danz nie live erlebt. Doch Dreyer hat sich einen eigenen Zugang erarbeitet und sieht zwei Seiten dieser Frau: „Tamara Danz hatte eine dunkle, träumerische, weiche Seite. Nur so kann ich mir ihre Texte erklären“, sagte sie kurz vor der Premiere im Jahr 2018 in Schwedt. Sie sei aber auch lustig gewesen, wahnsinnig poetisch und melancholisch. „Ich bin Menschen begegnet, die nachhaltig von ihr beeindruckt sind“, so Dreyer.

Neben der Hauptdarstellerin sind Schwedter Ensemblemitglieder sowie Studenten der Musikakademie Gdansk zu sehen und zu hören. Unter der musikalischen Leitung von Uli Herrmann-Schroedter spielt die Band takayo & Freunde. Sie interpretiert nicht nur Silly-Songs, sondern auch andere Stücke der 70er- und 80er-Jahre. Das Bühnenbild hat Ulrike Reinhard entworfen – Show-Effekte inklusive.

Sonnabend (19.30) Uhr und Sonntag, 15 Uhr, Kleist Forum, Frankfurt, Restkarten nach Verfügbarkeit an der Kasse