Kinder verbringen Nacht in der Bibliothek

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bis kurz vor Mitternacht leuchten Taschenlampen zwischen Bücherregalen. Papier raschelt auf Luftmatratzen. Malik (7) hat sich in das Buch „Der schrecklichste Lehrer der Welt“ vertieft. Luca (7) bringt mit dem Entdeckerbuch „Licht an“ Licht ins Dunkel.

Es ist die Nacht zu Mittwoch, die die Mädchen und Jungen der Klasse 2b der Theodor-Fontane-Grundschule in der Bibliothek verbringen. Mit Sack und Pack sind 19 Schüler mit ihrer Lehrerin Monika Radtke und zwei Eltern am Abend angerückt. „Märchen“ heißt das Thema, das sie in den folgenden Stunden begleitet.

Bibliothekarin Martina Taistra hat Rätsel und Snacks vorbereitet, Eltern und Großeltern steuern selbstgebackene Kuchen und gefärbte Eier bei. Bevor die Kinder spannende Geschichten verschlingen dürfen, stärken sie sich am Buffet. Und dann ist es so weit: Der Streifzug durch die Regale beginnt. In Grüppchen hocken die Schüler beieinander, eingekuschelt in Decken tauchen sie ab in die Welten, die zwischen den Buchdeckeln stecken.

„Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Bibliothek“, sagt Monika Radtke. Nicht umsonst gehört der Zusatz „Die Leseschule“ zum Logo der Fontaneschule. Darum ist es auch nicht das erste Mal, dass die Lehrerin mit einer Klasse eine Nacht in der Bibliothek verbringt. „Lesen ist wichtig im Leben“, betont die Pädagogin. Mit Aktionen wie diesen möchten sie und ihre Kollegen die Begeisterung dafür bei den Kindern wecken. Und: „Sie sehen, dass es ganz viele Bücher in der Bibliothek gibt; man muss sie sich gar nicht kaufen“, nennt Monika Radtke einen weiteren Vorteil.

Dass die Lesenächte eine prima Sache sind, wissen nicht nur Lehrer der Fontanegrundschule. „Wir bieten sie einmal im Monat an und sind wirklich das ganze Jahr ausgebucht“, verdeutlicht Martina Taistra. Zehn Euro kostet die Veranstaltung, inklusive Frühstück, pro Teilnehmer bislang. „Weil sich das nicht rechnet, sind es ab kommendem Schuljahr 300 Euro pro Klasse“, kündigt die Bibliothekarin an. Die Themen sind flexibel. Astrid Lindgren, Star Wars und Piraten sind im Angebot. Mitmachen können Schulen, die einen Kooperationsvertrag mit der Bibliothek haben – dazu gehören nicht nur städtische Einrichtungen, sondern auch die Grundschulen in Rauen, Hangelsberg und Heinersdorf.

Für die Fontaneschüler war es ein tolles Erlebnis. „Machen wir bald wieder eine Lesenacht?“, sei sie schon von ihren Schützlingen gefragt worden, berichtet Monika Radtke. Am Mittwoch durften ihre Zweitklässler zu Hause bleiben, um sich richtig auszuschlafen.