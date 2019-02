Wintersporttag bei Plusgraden

MOZ7MOZ

Bad Freienwalde Bereits zum 18. Mal findet am Sonntag der traditionelle Märkische Wintersporttag in Bad Freienwalde statt. Ab 10 Uhr lädt der Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde Jung und Alt in die Sparkassen-Ski-Arena nach Bad Freienwalde ein.

Als „Skispringen für Jedermann“ startete der WSV Bad Freienwalde im Jahr 2002 diese Traditionsveranstaltung. Das Motto ist übrigens wörtlich zu nehmen: Wer sportlich und mutig genug ist, hat die Möglichkeit, von einer richtigen Skisprungschanze zu springen. Die Ausrüstung wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und es erfolgt eine fachliche Einweisung durch Stefan Wiedmann, den Skisprung-Landestrainer Brandenburgs.

Daneben wartet auf die Besucher noch eine weitere besondere Attraktion: der Biathlon-Schießstand, welcher gern getestet werden kann. Allerdings ohne scharfe Munition: „Geschossen wird mit einem Laser“, so Wiedmann.

Etwas zu gucken gibt es allerdings auch: die beim WSV trainierenden Sportler werden sich einen Wettkampf von der 40-Meter-Schanze liefern, dazu auch einige Sprünge von der 60-Meter-Schanze machen. Im Großen und Ganzen steht aber nicht der sportliche Wettkampf, sondern die Vorstellung der Anlage und der Sportart im Vordergrund. „Wir wollen versuchen, neue Nachwuchs-Talente an unseren Sport heranzuführen und dadurch Interesse an unserem Verein entfachen“, so Wiedmann.

Zudem seien auch in diesem Jahr wieder Sportler aus dem Nachbarland Polen eingeladen worden. „Wir wollen mit ihnen den Märkischen Wintersporttag zu einem deutsch-polnischen Volksfest im Schnee gestalten“, heißt es von Vereinsseite.

Da die Berliner Straße gesperrt ist, bittet der Verein, über Wriezen oder über Falkenberg nach Bad Freienwalde zu kommen.