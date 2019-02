Bundespreis geht an Schüler aus Erkner

Joachim Eggers

Erkner/Berlin (MOZ) Die Klasse 9l des Carl-Bechstein-Gymnasiums in Erkner (Oder-Spree) ist am Donnerstag mit dem ersten Preis des Projekts „Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ ausgezeichnet worden.

Dabei haben Schüler aus 43 Klassen in ganz Deutschland in Zusammenarbeit mit ihren Lokalredaktionen, die sich zur Gemeinschaftsaktion „Kavalier der Straße“ zusammengeschlossen haben, Zeitungsseiten zu einem Thema der Verkehrssicherheit erstellt. Weitere Partner sind der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und das Aachener Izop-Institut.

Die Gymnasiasten, damals noch in der achten Klasse, wählten für die am 12. Juli 2018 in der MOZ veröffentlichte Seite das Thema „Sichere Fahrt in den Urlaub“. Damit setzten sie sich bei der Jury auch gegen fünf andere Projekte durch, die ebenfalls zur Preisverleihung in den Amtssitz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kamen. Fünf Schüler, die von der Klasse ausgewählt worden waren, sowie die Lehrer Anne Krohn und Thomas Bindig nahmen die Auszeichnung entgegen. Sie ist mit 1500 Euro dotiert. Die gehen in die Klassenkasse.