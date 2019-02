Mediziner unter Druck

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Trotz aller Schwierigkeiten in 2018 – die Geschäftsführung des Klinikkonzerns GLG zeigte sich beim Neujahrsempfang am Mittwoch zufrieden. Auf der Haben-Seite verbucht sie für sich ein wirtschaftliches Ergebnis in Millionen-Höhe, Zuwächse beim Personal sowie Auszeichnungen.

Es war offensichtlich kein leichtes Jahr, das zurückliegende. Nicht für die Gesundheitsbranche allgemein und auch nicht für die kommunale Unternehmensgruppe GLG, die Gesellschaft für Leben und Gesundheit. Dr. Steffi Miroslau, medizinische Geschäftsführerin, sprach von einem „spannenden“ Jahr, das gekennzeichnet war von „relativ dramatischen“ Veränderungen der Rahmenbedingungen, auf die das Unternehmen mit strukturellen Anpassungen reagiert habe. Sowie mit einem Strategiewechsel – vom quantitativen zum qualitativen Wachstum. Ihr „Kompagnon“, Jörg Mocek, kaufmännischer Geschäftsführer, wiederum bezeichnete das Jahr als „sehr interessant“. Ein Jahr mit „vielen Herausforderungen und etlichen Überraschungen“. Mocek wurde noch deutlicher: So rasant wie sich die Medizin entwickle, so rasant würden sich inzwischen die Finanzierungsgrundlagen für Gesundheitsleistungen ändern. „Was Prognosen schwer macht.“ Hinzu käme die Entwicklung der Baupreise, die unmittelbare Auswirkungen auf geplante Investitionen habe.

Gleichwohl bescheinigte Mocek den Kliniken und Gesellschaften der GLG-Gruppe, die Ziele für 2018 im Wesentlichen erreicht zu haben. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss habe der Konzern insgesamt einen Gewinn zwischen fünf und sechs Millionen Euro eingefahren. Daran hätten alle Unternehmen ihren Anteil – mit einem positiven Ergebnis. „Was keine Selbstverständlichkeit ist“, wie Mocek erklärte. Um sogleich zu ergänzen, dass vor allem das Werner-Forßmann-Krankenhaus hart zu kämpfen hatte. Was zweifellos auch mit personellen Engpässen zu tun haben dürfte.

Natürlich könne man trefflich über die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens und den Sinn streiten oder philosophieren, ließ Mocek die Gäste wissen, unstrittig ist aus seiner Sicht aber: „Eine qualitativ hohe medizinische Versorgung ist nur mit einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen möglich.“ Weshalb der eingeschlagene Kurs, die selbst verordnete „Optimierungsphase“, der richtige sei. Ziel dieser Etappe sei es, bis Ende 2020 ein Ergebnis (mit Investitionen) von etwa acht Millionen Euro zu erwirtschaften. Dazu bedürfe es enormer Anstrengungen.

Eine der größten Herausforderungen sieht der kaufmännische Konzernchef in der Fachkräfte-Sicherung, vor allem im Bereich der Pflege. Nachdem die GLG in den vergangenen fünf Jahren bereits um die 300 neue Stellen in der Pflege sowie in flankierenden Bereichen geschaffen habe, werde es zunehmend schwerer, Personal in der Region zu akquirieren. Weshalb das Unternehmen die Ausbildung verstärke. Neben Investitionen in Personal, dazu gehören auch 80 zusätzliche Arzt-Stellen seit 2013, stünden Investitionen in Medizintechnik in Größenordnungen zu Buche. Gut acht Millionen Euro für 2018 im Konzern insgesamt, darunter jeweils siebenstellige Beträge für einen neuen Linearbeschleuniger und ein MRT im „Forßmann“.

Für 2019 kündigte Mocek vor allem zwei Bauprojekte in Eberswalde an: den Neubau eines Ärztehauses im Leibnizviertel sowie den Beginn eines Umbaus im Bestand am Klinikum Barnim (für ein ambulantes OP-Zentrum).

Trotz aller Turbulenzen und Unwägbarkeiten, die Akteure beschworen auch immer wieder die Stabilität und die Leistungsfähigkeit der Holding. Barnim-Landrat Daniel Kurth, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates, sieht einen Grund für den Erfolg in der „einzigartigen kommunalen Struktur“ sowie in der Kooperation mit der Uckermark. „Und was bei der medizinischen Versorgung für mehr als 100 000 Menschen klappt, das wird uns auch für die Schüler und Lehrer gelingen“, erklärte er – im Beisein seiner Prenzlauer Amtskollegin Karina Dörk – mit Verweis auf die Debatte um den Standort für die Schulamt-Außenstelle.