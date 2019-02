Wie nehmen Sie eine Dieb fest?

Gelbwesten im Revier: Kinder der Kita Oderspatzen besuchen die Polizeiwache in Schwedt und treffen auf Polizist Bernd Leutz (l.). © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Führungen im Polizeirevier gibt es nicht oft, erst recht nicht für 18 Dreikäsehochs. Revierleiter Michael Fritz zeigte der Kindern der Kita Oderspatzen am Donnerstag Wache und Ausrüstung.

„Mit Kindern haben wir in der Regel selten zu tun, meistens nur, wenn sie vermisst werden und wir sie suchen“, erklärt der 45-jährige Polizist Michael Fritz. Er ist selbst Vater einer Tochter und weiß, was die Drei- bis Vierjährigen schon verstehen. Er zeigt ihnen den Erkennungsdienstraum der Kripo, wo Polizeifotos entstehen und Fingerabdrücke genommen werden, er lässt sie die schwere Schutzweste probieren, den Schutzhelm und den Alkoholtester. Als ein Kind fragt, wie die Polizei Diebe festnimmt, nimmt er die Handschellen von seinem Gürtel und lässt sie zur Anschauung einrasten. Natürlich sind sie zu groß für Kinderhände. Die schlüpfen unter Gelächter wieder heraus.

„Es geht gar nicht um Nachwuchsgewinnung“, verrät Fritz. „Wir zeigen einfach, dass die Polizei nicht von einem anderen Stern kommt, sondern dass wir Menschen wie Du und ich sind und dass man vor uns keine Angst haben muss. Das senkt die Hemmschwelle, zum Beispiel, wenn sie mal auch auf uns zukommen und um Hilfe bitten können, zum Beispiel wenn sie sich mal verlaufen haben.“

Fritz zeigt den Kindern auf der Internetseite des Reviers die Revierpolizisten, die für Lindenallee, Marchlewskiring oder Waldrand zuständig sind. Ein Kind von den 18 hatte den Revierpolizisten aus seinem Wohngebiet schon einmal gesehen.

„Wir haben natürlich keine Zeit, alle Kitakinder der Stadt durchs Haus zu führen, aber drei-, viermal im Jahr nehmen wir uns die Zeit und kommen der Bitte gern nach“, erklärt Michael Fritz. Seine Dienstwaffe lässt er dabei ganz bewusst so unbeachtet wie nur möglich. Jeder wisse, dass Polizisten eine Waffe haben, das müsse reichen. Er habe bei seinem Einsatz in Bosnien gesehen, wie Kinder mit allem möglichen Kriegsgerät in Berührung kamen, seither sei das für ihn tabu.

Auf dem Hof stellt er den Knirpsen die Einsatzwagen vor. Alle Kinder wollten einmal selbst im Polizeiauto sitzen. Während Emil auf dem Beifahrersitz Platz nehmen durfte, bevölkerten 14 Kinder den hinteren Bereich des Transporters. „Toll, wie Herr Fritz das erklärt hat“, freute sich Erzieherin Kathrin Bertram: Mit Bildern bedankten sich die Kinder für die Führung.