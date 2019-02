MOZ

Bernau (MOZ) Mit zwei Verkehrszeichen ist ein Auto in der Nacht zum Donnerstag in Bernau kollidiert. Der betrunkene Fahrer hatte kurz vor 22 Uhr in der Börnicker Chaussee die Kontrolle über seinen Audi verloren. Der Wagen landete letztlich im Gebüsch. Ein erster Alkoholtest bei dem 30 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von 2,29 Promille.