Rehfelde kann Parkplätze am Bahnhof bauen

Doris Steinkraus

Seelow/Rehfelde (MOZ) Die Gemeinde Rehfelde will weiter in die Infrastruktur rund um den Bahnhof investieren. Der Kreistag beschloss am Mittwochabend einstimmig, 76 979 Euro als Zuschuss für die Erweiterung der Park&Ride-Anlage am Bahnhofvorplatz bereitzustellen. Das Geld kommt aus einem Landesprogramm. Es ermöglicht es Landkreisen, Fahrzeuge, Fahrzeugausstattungen und Infrastrukturanlagen des öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) zu fördern. Grundlage dafür bildet die vom Kreistag beschlossene Richtlinie.

Rehfelde will seine bestehende Anlage um 22 Pkw-Stellplätze erweitern. Schon jetzt profitiert die Gemeinde durch die gute Bahnanbindung von Zuzüglern, die mit der Ostbahn pendeln. Der Bedarf steigt.(dos)