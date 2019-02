Sonnenkraftwerk auf Ackerland

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wird in Biesenbrow ein großes Photovoltaik-Kraftwerk gebaut oder nicht? Darüber sollten die Stadtverordneten entscheiden. Doch die Zweifel am gigantischen Projekt bewogen Bürgermeister Frederik Bewer, die Entscheidung zu vertagen.

Auf 87 Hektar Ackerland am Dorfrand von Biesenbrow will die Firma SPP Energy aus Bliesdorf im Oderbruch eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Auf dem Areal, so groß wie 80 Fußballfelder, sollen Solarmodule Sonnenenergie mit einer geplanten Anschlussleistung von 90 Megawatt einfangen. Überschüsse sollen in innovativen Batterien gespeichert beziehungsweise Wasserstoff als umweltfreundliche Treibstoffalternative für regionale Verkehrsbetriebe erzeugt werden. Damit will die Firma hier ein Modellprojekt starten.

Doch während die Projektplaner nach ihrer Präsentation im Bau- und Hauptausschuss die Mehrzahl der Abgeordneten überzeugten und auch der Ortsbeirat mit einer Enthaltung aus Befangenheit dem Projekt zustimmte, kippte in der Stadtverordnetenversammlung die Stimmung. Anstoß dazu gab vor allem ein Redebeitrag des Biesenbrower Eckhard Kolle. Er schilderte seine Eindrücke von der Ortsbeiratssitzung, bei der das Projekt vor rund 25 interessierten Einwohnern vorgestellt wurde. In Gesprächen stelle er im Gegensatz zum Ortsbeirat kein Wohlwollen fest. Kolle kritisierte, dass landwirtschaftliche Fläche zweckentfremdet werde und die sensible Landschaft technisch überprägt wird. „Sollen die Probleme, die wir mit Windkraft haben, nun auch auf Photovoltaik verlagert werden?“ Befürchtet wird eine große Blendwirkung durch die Solarmodule, die das Planungsbüro allerdings durch Neigungswinkel und Heckenbepflanzungen einschränken will. Ein Bewohner wird von den Solarmodulen regelrecht umzingelt. Mit der Familie hatten die Planer persönlich gesprochen, um Lösungen zu finden, doch vor den Stadtverordneten erklärte der Betroffene ein klares Nein zum Vorhaben.

Die Größe der Anlage und die Zweckentfremdung von Ackerboden, der mit 30 bis 50 Bodenpunkten nicht der schlechteste sei, sahen viele Abgeordnete besonders kritisch. Dass der Investor die landwirtschaftliche Fläche nicht aufgeben sondern umnutzen möchte für Milchschafhaltung durch einen ortsansässigen Landwirt und Imkerei, überzeugte wenig. Hans-Ullrich Reichel (SPD) bezeichnete das als Alibi-Argument. Auch Gunnar Hemme (SPD), selbst Landwirt, mahnte: „Wir wollen die Uckermark nachhaltig entwickeln und versiegeln hier 87 Hektar Ackerland, gerade in Biesenbrow, dass sich touristisch entwickelt.“ Wolfgang Breßler stimmte gegen einen Ausverkauf der Landwirtschaft an fremde Investoren. Ein Biesenbrower Einwohner befürchtet sogar, dass die weit leuchtenden Solarmodule und die darunter führende Erdgasleitung strategisches Ziel für militärische Angriffe wären.

Wolfgang Riedel (CDU) und Burkhard Grambauer (LBG) hielten mit dem Verweis auf die unausweichliche Energiewende dagegen. Man wolle den Ausstieg aus Atomenergie und Braunkohle. Aber irgendwo müsse der Strom herkommen. „Jetzt werden schon Putins Raketen als Argument herangezogen, alles zu verhindern“, so Burkhard Grambauer. Ohne Kompromisse gehe es nicht. Man müsse die Entscheidung des Ortsbeirates respektieren, der schließlich von den Biesenbrowern gewählt wurde, statt ihnen nun ein schlechtes Gewissen einzureden. Auch die Ausschüsse hatten ihr Votum abgegeben. Roy Weiss (Linke) legte den Finger in die Wunde: „Wir sind wieder die Reparaturbrigade und baden als kleines Kommunalparlament schlecht gemachte Gesetze aus, die für Bürgerfrust sorgen.“

Frank Bretsch (SPD), Mitglied der Regionalen Planungsgemeinschaft Barnim-Uckermark, kündigte an, dass dieses Gremium einen Plan mit einheitlichen Kriterien auch für Photovoltaik auflegen werde, um vergleichbare Maßstäbe und Rechtssicherheit zu schaffen.

Bürgermeister Frederik Bewer vertagte schließlich die Entscheidung, um vorher mit den Biesenbrowern vor Ort zu reden. „Es ist eine Entscheidung mit großer Tragweite. Die Zeit müssen wir uns nehmen.“