Ackerland-Preisanstieg gestoppt

Martin Stralau

Strausberg/Seelow (MOZ) Der jahrelange Preisanstieg für Ackerflächen in Märkisch-Oderland ist 2018 vorerst gestoppt worden. Im Oderbruch gab es sogar einen Rückgang. Die Preise für Grünland und Wald blieben dagegen konstant.

Um 60 Cent – von 1,10 auf 1,70 Euro – war der Preis pro Quadratmeter Ackerland im Oderbruch in den Jahren 2013 bis 2017 gestiegen. Nun gibt es dort erstmals seit Langem wieder eine rückläufige Bewegung: auf 1,50 Euro je Quadratmeter. Das hat der Gutachterausschuss des Kreises auf Grundlage der 2018 getätigten Verkäufe als neuen Bodenrichtwert festgelegt, wie dessen Vorsitzender Jürgen Proft mitteilte. Er ist auch Chef des Kreis-Katasteramtes.

In den anderen beiden Bodenrichtwertzonen des Kreises, „Ostbrandenburgische Platte“ (zwischen dem Oderbruch und Strausberg) und „Berlinnaher Raum“ (von Strausberg bis Berlin), verharrten die Preise im Vergleich zum Vorjahr bei 1,30 bzw. 1,40 Euro je Quadratmeter. Proft zufolge ist der Markt für Verkäufe von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen weiter geschrumpft. „Vor zehn Jahren waren es noch etwa 700 Verkäufe, im vergangenen Jahr 358. Im Vergleich zu 2017 gab es einen Rückgang von 25 Prozent“, sagt er.

Auf den ersten Blick mag diese Tendenz verwundern. Schließlich gehört Märkisch-Oderland mit 60 Prozent Landwirtschaftsfläche zu den in dieser Hinsicht bedeutendsten Kreisen in Brandenburg. Für den Rückgang gibt es aber gute Gründe, sagt Jürgen Proft. Da sei zum einen die Konzentration des Eigentums auf immer weniger Akteure zu nennen. „Es gibt deutlich weniger produzierende Betriebe.“ Als der Gutachterausschuss vor 27 Jahren mit seiner Arbeit begann, lag die durchschnittliche Betriebsgröße bei 50 Hektar. „Jetzt sind es 400.“ Ein weiterer Grund sei die im Zusammenhang mit dem Brexit bestehende Unsicherheit hinsichtlich der EU-Förderpolitik. „Viele Landwirtschaftsbetriebe zögern, weitere Flächen anzukaufen. Mit dem Ausscheiden Englands schrumpft der EU-Haushalt, außerdem wird überlegt, die Förderpolitik umzustellen. Bisher wurde von groß nach klein nach dem Gießkannenprinzip gefördert, das soll jetzt gerechter werden.“

Jürgen Proft hat weitere Gründe ausgemacht. „Einige Betriebe verkaufen nicht, weil sie auf Preisanstiege in der Zukunft spekulieren.“ Andere würden wegen des schlechten Images der konventionellen Landwirtschaft zögern – und genauer schauen, an wen sie Flächen verkaufen. „Derzeit wird nur auf fünf Prozent der Anbaufläche im Kreis ökologischer Landbau betrieben.“ Hinzu komme außerdem, dass die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH des Bundes (BVVG) landwirtschaftlich geprägte Flächen nur langsam verkaufe. Sie besitzt davon noch etwa 3000 in MOL.

Während der größte Einzelverkauf im Bereich Landwirtschaft 2018 bei etwa 200 Hektar lag, waren es beim Wald 700 Hektar – mit einem Kaufpreis von mehr als vier Millionen Euro. Der Preis für einen Quadratmeter Wald blieb konstant bei 70 Cent. „Beim Wald gibt es nur eine Bodenrichtwertszone, weil sein Flächenanteil in Märkisch-Oderland mit 25 Prozent verhältnismäßig klein ist“, erklärt Proft. „Der Kreis ist einer der waldärmsten in Brandenburg.“ 75 Prozent davon befänden sich in privater und 15 Prozent in kommunaler Hand. Der Rest sei Landeswald.

Im Vergleich zu Ackerflächen- und Waldverkäufen (196 und 93 in 2018) fristen Grünflächen (51) ein Nischendasein im Kreis. Kaum Marktbewegung gab es auch bei Gewerbeflächen mit insgesamt 23 Verkäufen – hier vor allem am Berliner Rand. Die größte Erhöhung von 2017 auf 2018 gab es in Hoppegarten und seinem Ortsteil Hönow. Hier stiegen die Bodenrichtwerte von 60 auf 85 sowie von 50 auf 75 Euro pro Quadratmeter, teilt Proft mit.

Auf www.boris-brandenburg.de sind die Bodenrichtwerte ab 1. März zu sehen. Sie können gratis heruntergeladen werden. Bisher kostete der Service über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 15 Euro.