Kontroverse zu separater Busspur

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit ihrem Vorschlag, das Einrichten einer dauerhaften Busspur auf dem Kranbauberg prüfen zu lassen, haben die Eberswalder Linken für mächtig Wirbel gesorgt. Zwar ist der Antrag inzwischen fürs Erste vom Tisch. Aber die Debatte geht ungebremst weiter.

Die Barnimer Kreisstadt verabschiedet sich mehr und mehr von der Zweispurigkeit für Autofahrer, die sich seit Herbst 2016 die Fahrbahn der Heegermühler Straße zwischen Kupferhammerweg und Boldtstraße mit den Radfahrern teilen müssen. Wenn der Landesbetrieb Straßenwesen seine wegen der Winterpause unterbrochenen Arbeiten an der Eberswalder Straße fortgesetzt und vollendet hat, steht für den motorisierten Verkehr auch zwischen Ringstraße und Spechthausener Straße pro Richtung bloß noch eine Spur zur Verfügung. Die Stadtfraktion der Linken führt in ihrem Prüfbegehren die Bedenken der Barnimer Busgesellschaft an, der Rückbau könne sich auf das Durchlauftempo des Busverkehrs auswirken. Ihr Vorschlag lautet, dass die Rathausspitze gemeinsam mit dem Landesbetrieb untersucht, ob sich auf der Heegermühler Straße zwischen Boldt- und Spechthausener Straße eine Fahrbahn als dauerhafte Busspur nutzen ließe. „Damit wäre die gesamte Ortsdurchfahrt der B 167 einspurig, was durchaus zu einem flüssigeren Verkehrsstrom führen könnte“, begründet der Fraktionsvorsitzende Jürgen Wolff das Ansinnen.

Im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt regte Frank Banaskiewicz (Bürgerfraktion Eberswalde) an, in den Prüfauftrag gleich auch den Abschnitt der Heegermühler Straße einzubeziehen, auf dem die Schutzstreifen für Radfahrer angeordnet sind. „Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich Bus und Rad eine Spur teilen?“, überlegte er laut.

Schon der Ursprungsantrag aber bereitete Ricardo Sandow, von der SPD eingesetzter sachkundiger Einwohner, Bauchschmerzen. „Wenn die Autofahrer auch auf dem Kranbauberg nur noch einspurig unterwegs sein dürfen, platzt die Bombe“, warnte er. Und erinnerte überdies an das von der Initiative „Radwege in Eberswalde“ angestoßene Bürgerbegehren mit dem Ziel, die Schutzstreifen entlang der Heegermühler Straße wieder abzuschaffen, das über 4300 Unterschriften erreicht habe.

Sollte auch noch die Heegermühler Straße in die von den Linken angestrebte Untersuchung einbezogen werden, würde das Prüfbegehren an Rathausspitze und Landesbetrieb viel zu komplex, gab Uwe Grohs (CDU) zu bedenken. Schließlich zog die Linke ihren Antrag zurück, um ihn redaktionell zu überarbeiten.

Dennoch wird in Eberswalde weiter angeregt über die Möglichkeit diskutiert, eine separate Busspur einzurichten. „Die Idee, aus dem Fahrradstreifen lieber eine Busspur zu machen und den Radfahrern die Nutzung der Busspur zu erlauben, hatten wir selbst schon“, teilte Frank Wruck, Geschäftsführer der Barnimer Busgesellschaft, mit. Leider habe die Stadt dies nicht befürwortet.

Für die Initiative „Radwege in Eberswalde“ erklärte deren Sprecher Gerd Markmann, dass sich die Linksfraktion mit ihrem Vorschlag, nun auch noch die B 167 vor dem Kranbau zu verstopfen, „einfach nur lächerlich mache“. Sollten die Schutzstreifen für Radfahrer endlich verschwinden, würden auch die Busse wieder zügiger vorankommen.

Die AG Rad kommt erst am 26. Februar zum nächsten turnusmäßigen Treffen zusammen und konnte sich daher mit dem Thema noch nicht befassen. Deren Mitglied Tino Kotte, Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland im Barnim, merkte aber an, dass das Einrichten einer Busspur zumindest geprüft werden sollte. „Diese dürfte aber nicht die Radinfrastruktur schwächen“, sagte Tino Kotte, der eine „verkehrspolitische Rolle rückwärts“ klar ablehnt.