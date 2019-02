Konkurrenz ist gut, auch für Taxi-Fahrer

Berlin (MOZ) Die Taxi-Branche macht es einem nicht leicht, eine Lanze für sie zu brechen. Zwar verrichten die allermeisten Fahrer ihren Dienst zuverlässig und freundlich, sie halten ihren Wagen sauber und rauchfrei und manche erkennen sogar, ob der Fahrgast ein Gespräch führen möchte oder lieber nicht.

Jedoch kann sich der regelmäßige Taxikunde des Eindrucks nicht entziehen, dass sich der bessere Service, die modernere technische Aufrüstung, der geschmeidigere Umgang mit dem Kunden vor allem in den letzten vier, fünf Jahren vollzogen hat. Aus einem einfachen Grund: Die Branche will verhindern, dass die Ubers dieser Welt in den deutschen Markt eindringen und eine ernsthafte Konkurrenz für das herkömmliche Taxigewerbe organisieren.

Wenn schon die drohende Konkurrenz zu solchen Verbesserungen geführt hat, kann man wirklich schwer etwas gegen die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorbringen, diesen Wettbewerb nun auch real zu organisieren und den Shuttle-Diensten mehr Freiheiten einzuräumen. Das geschieht, wohlgemerkt, auf niedrigem Niveau. Ein radikaler Marktansatz sähe anders aus. Doch die Taxibranche muss sich weiter verändern, sonst wird sie vom Druck des Neuen weggefegt.