Grüne wollen die Pampa-App

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Übernahme der in Märkisch-Oderland entwickelten „Pampa-App“ wollen die Bündnisgrünen für den Barnim durchsetzen. Die App konzentriert sich auf die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten in ländlichen Regionen.

Die Resonanz war groß, als Projektentwickler Martin Luge vom Netzwerk „Raum für Zukunft“ die „Pampa-App“ auf dem Energieforum Uckermark-Barnim im vergangenen November vorstellte. Die App stelle durch die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten aus kleinen Dörfern in die nächst größere Stadt ein ergänzendes Angebot zum Öffentlichen Personennahverkehr dar und diene dazu, Mobilität im ländlichen Raum zu sichern und zu verbessern. „Gleichzeitig fördert sie soziale Kontakte und die Vernetzung innerhalb der Region“, ist Stefan Böhmer, Vorsitzender der bündnisgrünen Fraktion im Kreistag Barnim, überzeugt.

Im Jahre 2017 übernahm die Gemeinde Prötzel (Amt Barnim-Oderbruch) die Trägerschaft über das Projekt. Nach einer halbjährigen Entwicklungszeit durch ein fünfköpfiges Team aus Programmierern und Designern ist „Pampa“ seit Sommer 2018 – vorerst nur im Kreis Märkisch-Oderland – anwendbar. Einige hundert Bürger hätten die App bereits installiert. Die Zahl der angebotenen Fahrten sei allerdings noch zu gering, um jederzeit ein schnelles und erfolgreiches Zusammenbringen von Nachfrage und Angebot zu gewährleisten, schätzen Barnims Bündnisgrüne ein.

Doch das könnte sich ändern. Nach der Vorstellung auf dem Energieforum in Eberswalde habe die Uckermark großes Interesse gezeigt, die App anzuwenden, sagt der Bündnisgrüne Stefan Böhmer. Er kann sich gut vorstellen, dass auch der ländliche Barnim von der Einführung der „Pampa-App“ profitieren würde. Im günstigsten Falle entstünde so „ein zusammenhängendes Anwendungsgebiet von der Berliner Stadtgrenze bis an die Oder und den Norden der Uckermark mit Verbindungsmöglichkeiten über die Kreisgrenzen hinweg“, schwärmt er.

Die App ist so programmiert, dass die Bildung von Fahrgemeinschaften einfach möglich ist. Sie ist lokal fokussiert und bewusst einfach gehalten. So müssen zum Beispiel keine kleinteiligen Adressdaten eingegeben werden. Stattdessen arbeitet die Pampa-App mit Kategorien wie „Bahnhof“, „Kita“, „Schule“, „Krankenhaus“ und ähnlichem. Eine Chat-Funktion für direkte Absprachen zwischen den Nutzern ist integriert.

In der Sitzung des Kreistages Barnim am 6. März stellen die Bündnisgrünen nun ihren Antrag zur Diskussion, die Kreisverwaltung überprüfen zu lassen, auf welchem Weg die „Pampa-App“ am effektivsten auf das Gebiet des Landkreises Barnim auszudehnen ist. Außerdem soll der Kreis die Einführung gleich noch dementsprechend vorbereiten. Die von der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft zurzeit in der Entwicklung befindliche Carsharing- App sollte mit der Pampa-App, soweit technisch möglich, verknüpft werden, schlägt die Fraktion vor. Nach ihrer Auffassung kann sich der Landkreis das Ganze durchaus etwas kosten lassen. „Die Entwicklung und Einführung der Pampa- App im Barnim sowie die technische Verknüpfung mit der Carsharing App der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft soll durch den Landkreis Barnim im notwendigen Umfang mit bis zu 50 000 Euro gefördert werden“, heißt es im Teil drei ihres Antrages. Um das Ziel zu erreichen, könnten Fördermittel akquiriert werden.

Im Kreisausschuss am Montag nahmen die Fraktionsspitzen den Antrag lediglich zur Kenntnis. Die Debatte dazu erfolgt erst im Kreistag.

www.pampa-mitfahren.de