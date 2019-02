Abgeordnete für die Stege, Verwaltung dagegen

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Der Beschluss, Pontons als neue Badestege am Altfriedländer Klostersee erst zu errichten, wenn die Verkehrssicherheitspflichten, insbesondere das Vorhalten einer Badeaufsicht, geregelt sind, ist am Mittwochabend von den Neuhardenberger Gemeindevertretern nach langer Diskussion einstimmig abgelehnt worden.

Das Thema lockte etliche Altfriedländer in den Kita-Hort. Der Abgeordnete Jürgen Auge (Linke) hielt mehr als eine halbe Stunde lang eine flammende Rede für den Bau. Fünf Jahre wurde er schon im Ausschuss und in der Gemeindevertretung behandelt. Auch er hatte 2014 zugestimmt, die maroden Stege abzubauen. Allerdings sei er davon ausgegangen, dass neue gebaut werden. Doch das geschah nicht – aus Geldknappheit. „Dabei müssten wir hier vergoldete Badestege, Anglerstege und Aufsichten längst haben, dank der vielen Investoren von Windparks und Solar. Doch wo sind die ganzen Einnahmen, warum müssen wir mit Spendenmitteln sanieren, sind als Gemeinde im Haushaltssicherungskonzept?“ Kritische Worte, die er vorrangig an die Verwaltung richtete. Er zitierte nette Neujahrs-Grußbotschaften der Amtsdirektorin Grit Brinkmann. „Dabei ist sie heute nicht mal hier, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, um Farbe zu bekennen.“ Auge griff zur Petition des Altfriedländer Ortsteils, worin die Bürger daran erinnern, dass die Badestege bewusst seit den 60er Jahren im 50-Meter-Abstand standen, um dazwischen Schwimmunterricht zu ermöglichen. Das würde der DRLG wieder befürworten.

Befremdlich fand Auge, dass die Amtsdirektorin die Badeaufsicht und Verkehrssicherungspflicht in Zusammenhang setzt. Zumal die Altfriedländer sich schon immer um ihre Stege, Strand, Schilf und Sand kümmern. Nun habe es schwammige Aussagen zur Rechtslage habe es von Kommunalaufsicht und Landtags-Petitionsausschuss gegeben. Kommunen hätten demnach eigenen Gestaltungsspielraum, könnten selbst entscheiden. Dass in Deutschland das Risiko, bei Verkehrsunfällen zu sterben deutlich höher sei, belegte er anhand vieler Zahlen. „Aber das wird hingenommen.“ Im Sinne des Bürgerwillens hoffte er auf eine Entscheidung mit gesundem Menschenverstand.

„Die Badeaufsicht zählt laut Kommunalem Schadensausgleich schon mit zur Verkehrssicherungspflicht“, entgegnete Fachbereichsleiter Tino Krebs. Mario Eska (Linke), argumentierte, er habe in den Papieren keine Rettungsschwimmer-Pflicht gefunden. Er bot einen Konsens an und beantragte, die Beschlussvorlage zu ändern: So soll die Gemeinde die Stege bauen. Die Amtsdirektorin werde beauftragt, zwei Gemeindearbeiter auf Kosten der Gemeinde zu Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen, die dann bei schönem Wetter von 9 bis17 Uhr die Aufsicht übernehmen und nebenbei den Strand pflegen. „Oder man lässt sich die Stege als Ausgleich- und Ersatzmaßnahme über Wind- und Solar-Investoren bauen“, sagte Jürgen Auge. „Die Gemeindearbeiter sind ausgelastet, daher wäre Letzteres besser“, fand Bürgermeister Detlef Korbanek. Für die Beschluss-Änderung stimmten nur die drei Abgeordneten der Linkspartei. Der ursprüngliche Beschluss wurde dann aber einstimmig abgelehnt. „Durch die Gegenstimmen können die Stege doch gebaut werden, auch ohne Badeaufsicht“, freute sich Altfriedlands Ortsvorsteherin Christiane Arndt-Pernau im Zuschauerraum. Fördergeld sei schon beantragt. „Eigentlich schon“, fand Korbanek.

Das sieht die Verwaltung nicht so. Tino Krebs erklärte am Donnerstag auf Nachfrage, es gebe zwar einen Beschluss von 2018, wonach aber nur gebaut werde, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. „Solange die Rettungsschwimmer nicht gesichert sind, sind wir als Amt haftbar. Daher gibt es von uns vorerst sicher keine Unterschrift zum Bau.“ Die Diskussionen um die Badestege gehen nun weiter.