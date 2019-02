Gefühlte Hilflosigkeit

Conradin Walenciak

Bad Freienwalde (MOZ) Gerhard Schmidt aus Hohenwutzen ist auf der Suche nach Hortplätzen für seine Enkeltöchter Jay-Lee und Milly Joyce. Das Problem: Er findet keine. „Alle Plätze vergeben“, hört er regelmäßig, wenn er bei den hiesigen Einrichtungen anfragt. „Wir hängen derzeit komplett in der Luft“, so der Rentner.

Montags und donnerstags, wenn Stefanie Schmidt, Mutter der beiden Kinder, von 6 bis 12 Uhr arbeitet, liegt es nun an Gerhard Schmidt, die Kinder morgens zu betreuen und in die Schule beziehungsweise den Kindergarten zu bringen. Er übernehme diese Aufgabe natürlich, „aber ich habe mir als Rentner auch meine freie Zeit verdient“, so Schmidt.

Dabei dürfte es das Problem der fehlenden Hort-Unterbringung gar nicht geben. Laut offizieller Mitteilung der Stadt Bad Freienwalde stünden genügend freie Plätze zur Verfügung. Die Kitas „Bummi“ (4 Plätze), „Sonnenschein“ (3) und „Fuchsbau“ (2) hätten demnach noch Kapazitäten (Stand Dezember 2018 bis Januar 2019). Schmidt, der diese Zahlen kennt, kann das nicht bestätigen. „Wir haben überall eine Absage bekommen.“

„Alle Plätze sind inzwischen belegt“, bestätigt Birgit Hartmann, stellvertretende Leiterin der Kita „Bummi“. Diese gingen an Geschwister von bereits betreuten Kindern, die ein Vorrecht bei der Vergabe hätten.

Inzwischen hat sich Schmidt auch an Bürgermeister Ralf Lehmann gewendet, der ihm mit dem Hinweis auf den bestehenden Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung empfahl, sich an die zuständige Stelle beim Landkreis zu wenden. Dort habe man ihn zurück ins Bad Freienwalder Rathaus verwiesen. „Seitdem bekommen wir die Antwort, dass genügend Plätze frei seien“, ärgert sich Schmidt. „Das stimmt nicht und hilft uns nicht weiter.“

Bürgermeister Lehmann kann den Unmut nachvollziehen. „Die Angehörigen der Kinder werden ja zwischen den Stühlen zerrieben, wenn sie einerseits hören, dass Plätze frei sind, vor Ort dann aber erfahren, dass keine Plätze frei sind. Das passt nicht zusammen.“ Er fordert deshalb einen ehrlichen Umgang zwischen Kita-Trägern und Stadtverwaltung. „Falls beispielsweise zu wenig geschultes Personal vorhanden ist, muss das kommuniziert werden. Dann können wir uns daran machen, Lösungen zu finden.“ Kurzfristige Mittel stünden ihm aber nicht zur Verfügung. Er könne weiterhin nur raten, sich an den Landkreis zu wenden und auf den Rechtsanspruch zu pochen.

Dass die Schmidts von dort zurück an die Stadt verwiesen wurden, hält Lehmann deshalb für unzulässig. „Wir haben beim Landkreis angefragt, mit welcher Begründung das geschehen ist.“ Eine Antwort gab es noch nicht. „Den Schwarzen Peter wollen wir uns nicht zuschieben lassen. Die Rechtslage sieht klar vor, dass der Landkreis zuständig ist.“

Um auf längere Sicht den Bedarf an Kita- und Hortplätzen wieder decken zu können, verweist Lehmann auf den geplanten Neubau in der Maltzanstraße. Zwar gingen Prognosen zur Einwohner-Entwicklung in Bad Freienwalde davon aus, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren wieder sinken werde, „diese Maßnahme ist aber trotzdem vertretbar“, so der Bürgermeister. Wenn es soweit sei, müsse eben ein Konzept zur Nachnutzung des Überangebots gefunden werden.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es derweil für Familie Schmidt. Der Evangelische Hort hat zwei Plätze ab dem kommenden Schuljahr in Aussicht gestellt. „Eine mündliche Zusage“, so Gerhard Schmidt, der sich deshalb nicht zu früh freuen möchte. „Klar wäre es schön, wenn das klappt. Unser aktuelles Problem löst das aber nicht. Wir brauchen den Platz jetzt und nicht erst in sechs Monaten.“