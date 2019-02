Lärmschutz an der Autobahn

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Zur Minderung der Lärmbelastung an der Bundesautobahn 11 sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen – fordert die Fraktion BVB/Freie Wähler der Stadtverordnetenversammlung Bernau in einem Antrag. Dazu sollen eine erneute Analyse durchgeführt und das Lärmschutzkonzept angepasst werden. Investoren, die künftig entlang der Autobahn Wohngebiete errichten wollen, müssten entsprechende Schutzwände errichten.

Der Ortsbeirat Waldfrieden stimmte der Vorlage in seiner Sitzung am Mittwochabend zwar zu, ergänzte sie aber noch mit einem Sachantrag. Danach sollen mögliche Maßnahmen zur Eindämmung der Lärmbelastungssituation an der A11 „im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 3. Stufe der Lärmaktionsplanung der Stadt Bernau“ erarbeitet und den Landesbehörden zur Umsetzung vorgeschlagen werden.

Ortsvorsteher Jan Bernatzki zeigte sich zudem etwas verwundert über den Vorstoß von BVB/Freie Wähler. Der Fraktionsantrag enthält nämlich sinngemäß die gleichen Inhalte wie ein Antrag des Ortsbeirates vom 2. Januar. „Da hätte man doch mit uns zusammenarbeiten können“, fand der Ortsvorsteher.

In dem zweiseitigen Papier hatte das Gremium vorgeschlagen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit die vom Umweltbundesamt empfohlenen maximalen Belastungswerte nicht dauerhaft überschritten werden. Sie liegen bei 65 dB (A) am Tag und bei 55 dB (A) in der Nacht. Dies sollte für Waldfrieden, aber auch für weitere betroffene Stadt- und Ortsteile von Bernau gelten.

Daraufhin wandte sich Sylvia Hirschfeld am 14. Januar mit einem Schreiben an den Landesbetrieb für Straßenwesen. Darin verweist die Leiterin des Stadtplanungsamtes auf den zunehmenden Verkehr auf der Autobahn. Waren im Abschnitt zwischen Bernau Nord und Wandlitz im Jahr 2010 noch 30 600 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, stieg diese Zahl fünf Jahre später auf 37 100. Dies ist eine Steigerung um rund 21 Prozent. Darüber hinaus sei zu erwarten, dass die Belastungen weiter zunehmen werden, heißt es. Bei den Anwohnern werde daher immer häufiger die Forderung nach Lärmschutzmaßnahmen laut.

Abschließend bittet die Stadt den Landesbetrieb um „Prüfung und Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der in der Baulast des Bundes stehenden BAB 11 im Bernauer Stadtgebiet und um Mitteilung des Ergebnisses“.

Betroffen sind nach Angaben der Verwaltung die Ortsteile Waldfrieden und Birkholz, Bereiche von Schönow sowie die Ortslagen Blumenhag, Friedenstal, Eichwerder und das entstehende Wohngebiet in Lindow.