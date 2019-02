Kräftemessen der Grünen Azubis

Heike Mildner

Seelow (MOZ) 35 künftige Land- und Tierwirte ermittelten am Donnerstagvormittag im OSZ in Seelow ihre Besten. Erstmals wurde der Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet,. vom Bildungsverein der Landwirtschaft organisiert.

Punkt 7.30 Uhr gaben Landesbauernpräsident Henrik Wendorff, Dr. Andreas Wiesner-Steiner, Bildungsreferent in der Geschäftsstelle des Brandenburger Bauernverbandes und Cosima Lüdemann, Abteilungsleiterin des Oberstufenzentrums (OSZ) MOL am Standort Seelow, den Auszubildenden die besten Wünsche für einen erfolgreichen Vormittag auf den Weg. Denn nicht wie bisher die Landjugend, sondern der Bildungsverein der Landwirtschaft, angegliedert an den Landesbauernverband Brandenburg, richtete den regionalen Vorentscheid zum Berufswettbewerb aus. Je fünf Stationen hatten die Auszubildenden, die in Betrieben im Kreis und darüber hinaus lernen und ihre überbetriebliche Ausbildung am OSZ in Seelow erhalten, zu absolvieren. Die meisten haben als Azubis im 3. Lehrjahr die Abschlussprüfungen vor sich und konnten den Wettbewerb zur Vorbereitung nutzen.

Die Tierwirte hatten neben Fragen zu Allgemeinwissen und Tierhaltung zu zeigen, wie gut sie Futtermittel bestimmen: 20 verschiedene Grund- Kraft- und Zusatzfutterstoffe, zum Teil in Pelletform waren zu identifizieren. Das wäre vermutlich auch für manch gestandenen Landwirt eine Herausforderung gewesen. In der Holzwerkstatt des OSZ bauten die 17 Tierwirt-Azubis nach einer Bauzeichnung ein Ferkelspielzeug. Manchem, dem das leicht fiel, hatte bei der Präsentationsaufgabe Schwierigkeiten: Hier sollten sie sich mit dem Thema Massentierhaltung auseinandersetzen und einem landwirtschaftsfremden Publikum in vier bis sechs Minuten die Gegebenheiten moderner Nutztierhaltung erläutern. Am Ende hatte bei den Tierwirten Marie-Christin Hartmann vom Milchhof Zumbrink (Beeskow) die Nase vorn, gefolgt von Mourice Thurain (Agrargenossenschaft Tauche) und Maggi Link (Landwirtschaftsgenossenschaft Byhleguhre). Auch bei den Landwirten ging es um Allgemeinwissen und Fachtheorie. Zudem sollten sie verschiedene Sämereien identifizieren, ihren Ausbildungsbetrieb präsentieren und ein kaputtes Anhängerkabel reparieren. Letzteres könne man oder eben nicht, so Volkmar Zander vom OSZ. Da der Praxisteil 55 Prozent der Gesamtwertung ausmachte, war diese Aufgabe für das Endergebnis ziemlich wichtig. Die Präsentation fiel nur mit 15 Prozent ins Gewicht. Für Außenstehende war eine andere Aufgabe besonders spannend: 18 Landwirtazubis stellten ihre 18 Ausbildungsbetriebe vor – Arbeitsweise, Betriebsstruktur, Bodenqualitäten, Produkte, Technikpark. Die Präsentationen zeigten, wie breit die Landwirtschaft in in der Region aufgestellt ist.

Am Ende durften sich Thomas Maas vom Milchhof Groß Neuendorf über den ersten, Hans-Philipp Wrede (Gut Friedersdorf) über den zweiten und Leon Müller (Naturrinder Falkenhof GbR) über den dritten Platz freuen. Für die Sieger gab es Tankgutscheine. Alle anderen wissen, was sie bis zu den Abschlussprüfungen noch verbessern können. Besonders bei der Fachmathematik gebe es noch Reserven, waren sich die Prüfer einig.

Die Besten des Tages werden am Landeswettbewerb der Grünen Berufe am 11. April in Groß Kreutz teilnehmen. Das Bundesfinale wird Anfang Juni in Bayern ausgetragen.