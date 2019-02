200 Laternen werden umgerüstet

MOZ

Breydin (MOZ) Die Umstellung der kompletten Straßenbeleuchtung in Breydin auf die energiesparende LED-Technik hat im vergangenen Jahr begonnen und soll im Laufe des Frühjahrs abgeschlossen werden. Erste Reaktionen liegen bereits vor, fallen aber unterschiedlich aus.

In der jüngsten Sitzung der Breydiner Gemeindevertretung wurde vor allem über die Helligkeit diskutiert. In den Breydiner Ortsteilen zusammen werden insgesamt 200 Leuchten auf die LED-Technik umgestellt. Dabei werden im Schwarzen Weg 13 und im Kruger Damm 20 Laternen komplett erneuert. Die Umrüstung erfolgt in der Regie der Barnimer Kreiswerke. Vor einem Jahr hatte die Gemeindevertretung hierüber eine Vereinbarung mit den Kreiswerker einschließlich eines zehnjährigen Betriebsführungsvertrages abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass sich in dieser Zeit die Kosten der Umrüstung aufgrund des geringeren Energieverbrauchs der LED-Technik amortisiert haben. Die Kreisverwaltung hatte für die Umrüstung rund 134 000 Euro veranschlagt.

Einhellig begrüßt wurde in der Gemeindevertretersitzung, dass die Straßenbeleuchtung gedimmt werden kann. Bislang behalf man sich damit, dass nur jede zweite Laterne in den Nachstunden angeschaltet blieb. In der Einwohnerfragestunde regte ein Besucher an, dass die LED-Leuchten jedoch eher gedimmt werden könnten, da sie ausgesprochen hell leuchten. Ob Autofahrer sogar geblendet werden, darüber gingen die Meinungen in der Gemeindevertretung auseinander.

Von Gewöhnungseffekten war die Rede, außerdem wurde davon abgeraten, direkt in die Leuchtkörper zu blicken. Nach möglichen Blendungen im Haus sei bei der Installation gefragt worden. Bürgermeister Peter Schmidt sagte zu, dass bei berechtigten Fällen Abhilfe geschaffen werde. Zunächst sollte jedoch abgewartet werden, bis die Umstellung vollständig abgeschlossen ist. Er wies auch darauf hin, dass während der Umrüstungsphase einige Laternen erst später getauscht werden, um eine durchgängige Beleuchtung abzusichern.