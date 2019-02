Kulturstube braucht neue Heimat

Nadja Voigt

Kerstenbruch (MOZ) Sie war eine Institution im Dorf: Die Kulturstube Kerstenbruch. Untergebracht im früheren Schul- und Bethaus von Kerstenbruch. Der älteste Teil des Hauses ist das Schulhaus auf der rechten Seite des Hauses. 1802 wurde es erbaut. Weil die Gemeinde so arm war, konnte sie sich weder eine Schule noch eine Kirche leisten. Der Kirchsaal wurde 1842 angebaut, dort betrieb das Ehepaar Baugatz seit dem Jahr 2004 die Kulturstube. Die nun Geschichte ist. Zumindest an dieser Stelle. Denn das Haus wurde verkauft. „Es ist ein schmerzlicher Abschied“, gesteht das Ehepaar. „Wir haben viel investiert. Die Kulturstube ist zu einem Stück Heimat geworden.“

Als Mitglieder des Heimatvereins 2004 Christian-Ulrich Baugatz baten, einen Chor zu gründen, mietete er den Saal von der Wriezener Wohnungsgesellschaft Hageba. Mit Hilfe von Künstlern und Handwerkern hauchte das Ehepaar dem Gebäude Leben ein, veranstaltete jede Woche die Liedertafel, einen Singkreis zu Weihnachten und organisierte Ausstellungen. Den größten Erfolg feierten Christian-Ulrich Baugatz und sein Chor am 13. Mai 2006. Beim Wettstreit „Ein Lied fürs Bruch“ in Kienitz erreichte der Singekreis mit 28 Mitgliedern den ersten Platz. Heute geht Baugatz voll in seiner Aufgabe als Chorleiter in Falkenberg auf. Und hat die Liedertafel aus der Kulturstube nun zu sich nach Hause geholt. Am Mittwoch fand sie das erste Mal, jedoch zur gewohnten Zeit um 17 Uhr, im Atelier der beiden Künstler statt. Zwischen Pinseln und Farbe, bemalten und noch unbemalten Leinwänden und am – wie auch schon in der Kulturstube – immer gut geheizten Ofen.

Ostern 1984 fand der letzte Gottesdienst im Kirchsaal statt. Danach wurde das Haus in Wohnungen umgebaut und der Saal sei auf 60 Quadratmeter verkleinert worden. Dort befinden sich nun noch viele Werke des Malers. Die werden er und seine Frau in den nächsten Tagen ausräumen. Denn er richtete den Saal so ein, dass er an die alte Bestimmung erinnerte. „Ich wollte einen weltlichen Sakralraum schaffen“, sagte er einmal gegenüber dieser Zeitung. Das Inventar soll nun erst einmal auf dem Grundstück des Künstlerpaares eingelagert werden. Seit vielen Jahren leben sie im Oderbruch und der 1941 in Potsdam geborene studierte Theologe und freiberufliche Maler wurde erst im vergangenen Jahr für seine Engagement in der Kulturstube als „Bürger des Jahres“ vorgeschlagen.