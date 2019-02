Urnenwiese wächst auf das Doppelte

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Die anonyme Urnenwiese auf dem Friedhof an der Hauptstraße in Wendisch Rietz wird vergrößert. Das ist eines der Ergebnisse eines Ortstermins am Donnerstag. Hintergrund ist der anhaltende Trend zu anonymen Bestattungen.

Das Bibel-Zitat „Die aber am Ziel sind haben den Frieden“ steht in metallenen Buchstaben auf einem großen Feldstein, davor zieren frische Tulpen die Anlage: Die anonyme Urnenwiese auf dem Friedhof an der Hauptstraße in Wendisch Rietz wird als Bestattungsort zunehmend nachgefragt, einem allgemeinen Trend zu anonymen Grabstellen folgend. „Die Wiese ist fast voll“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Fred-Peter Magnus bei der Ortsbesichtigung am Donnerstag, die auf eine Festlegung des Gemeindeentwicklungsausschusses hin stattfand.

Die gut zehnköpfige Runde, die sich zusammengefunden hatte, entschied noch vor Ort: Die anonyme Urnenwiese wird vergrößert, und zwar auf etwa das doppelte ihrer bisherigen Fläche. Außerdem wird die hohe Hecke, die bislang den Blick auf die Wiese großteils versperrt, entfernt. Während letzteres bereits nächste Woche geschehen soll, kommt die Vergrößerung erst 2020. „Dann haben wir genug Platz für die nächsten zehn Jahre“, sagte Ralf Artelt vom Bauamt des Amtes Scharmützelsee, das auch für die Friedhöfe zuständig ist.

Zwar sind auch im Haushaltsentwurf der Kämmerei für 2019 knapp 5000 Euro für den Friedhof eingeplant, doch die sollen für andere Dinge verwendet werden. Vor dem Eingang sollen etwa zehn Pkw-Stellplätze entstehen. Bislang können Autos dort nur auf einer Grünfläche geparkt werden. Außerdem sollen die Friedhofsbesucher auf Vorschlag von Bürgermeister Siegward Wiesner mit einem neuen Schild auf den großen Parkplatz des nahegelegenen Freizeitparks auf der anderen Straßenseite hingewiesen werden.

Mit einer ganz anderen Idee meldete sich Doris Gallnau beim Friedhofsrundgang zu Wort. An der Trauerhalle könnte mit einer Gedenktafel an die Opfer der beiden Weltkriege aus Wendisch Rietz erinnert werden, schlug sie vor. Wiesner nahm den Vorstoß auf. Er werde das in den Gremien der Gemeinde thematisieren, kündigte er an. „Wenn die Mehrheit das dann will, machen wir das“, sagte er. Eine Gedenktafel für Kriegsopfer habe es in Wendisch Rietz früher bereits gegeben. Sie sei jedoch verschwunden.

Sanieren will die Gemeinde die Abdeckung einer Mauer mit alten Grabstätten, um diese zu erhalten. Dafür ist nach Schilderung des Bürgermeisters aber noch eine Vereinbarung nötig mit der Evangelischen Kirchengemeinde Reichenwalde; ihr gehört der betreffende Teil des Friedhofes. Wie es hieß, kümmert sich bereits seit geraumer Zeit ausschließlich die Kommune um das Areal. Eine entsprechende Festlegung mit der Kirche habe es laut Auskunft der Amtsverwaltung aber noch nie gegeben, so Wiesner.