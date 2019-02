Woidke würdigt Germendorfer Feuerwehr

Friedhelm Brennecke

Germendorf (MOZ) Dass auf die Germendorfer Feuerwehr, eine der stärksten im Land, Verlass ist, das weiß auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). In einer Videobotschaft gratulierte der Landesvater dem Löschzug zum 115. Jubiläum und bedankte sich herzlich für die geleisteten Einsätze.

„Das waren schon australische Verhältnisse“, erinnert sich Löschzugführer Cornel Gratz an die Einsätze in Fichtenwalde und Treuenbrietzen. Das Ausmaß dieser verheerenden Waldbrände im vorigen Sommer habe ihn regelrecht fassungslos gemacht. „Eine derartige Feuersbrunst hatte ich noch nicht erlebt“, sagt Gratz, der seit 1992 der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf angehört und schon viele Herausforderungen zu meistern hatte. Zweimal waren bei diesen Waldbränden auch jeweils fünf Germendorfer Kameraden 16 Stunden am Stück im Einsatz gewesen. Er selber unter anderem in der technischen Einsatzleitung, sagt der 39-Jährige.

Ansonsten seien die Germendorfer im vorigen Jahr zu insgesamt 38 Einsätzen ausgerückt. „Etwa die Hälfte davon waren technische Hilfeleistungen“. Aber auch bei der Bekämpfung von Flächenbränden, unter anderem in Kremmen, halfen die Germendorfer mit. Gratz ist stolz auf seine Wehr. Sage und schreibe 50 Aktive, davon sechs Frauen, leisten in Germendorf ehrenamtlich aktiven Dienst für die Gemeinschaft. Dazu kommen jeweils 40 Mitglieder in der Jugend- und in der Kinderfeuerwehr sowie fünf Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung.

Der Nachwuchs ist das höchste Gut. An dessen Gewinnung arbeitet die Wehr kontinuierlich und eng mit der örtlichen Grundschule zusammen. Die dortige Brandschutz-AG mit 15 Kindern wird regelmäßig von Mitgliedern der Feuerwehr betreut. Dabei geht es um Vorbeugung, Brandschutz, die Arbeit der Feuerwehr und auch um erste ganz praktische Übungen.

Während viele freiwillige Feuerwehren werktags tagsüber nicht einsatzfähig sind, weil deren Mitglieder außerhalb arbeiten, ist das in Germendorf kein Problem. Allein 16 Feuerwehrkräfte sind im Ort beschäftigt und damit verfügbar. Für ihren ehrenamtlichen Dienst werden sie von ihren Arbeitgebern auch gern freigestellt. Das funktioniert in Germendorf so gut wie in keinem anderen Ortsteil von Oranienburg. Nur Sachsenhausen kann noch eine Tagverfügbarkeit garantieren.

„Wir sind eine große Gemeinschaft in Germendorf. Hier sind fast alle entweder Mitglied im Fußballverein, in der Feuerwehr, in der Volkssolidarität oder in der Kirche, vielfach auch in allen vier Institutionen“, sagt Gratz. Die Aufgaben in der Feuerwehr würden mit Herzblut und großem Verantwortungsbewusstsein wahrgenommen. Da könne er sich auf seine Leute verlassen, ohne die er selber aber nichts bewirken könne. Nahezu täglich finden Aktivitäten im neuen Feuerwehrgebäude statt.

Dort stößt man unterdessen aber an Grenzen. Denn für mehr Mitglieder fehlt inzwischen der Platz und auch die Ausrüstung. Es dürfe nicht sein, dass Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Oranienburg ein Jahr auf die vorgeschriebene Schutzausrüstung warten müssten, bemängelt Gratz offensichtliche Versäumnisse der Vergangenheit.

„Wenigstens für die gängigsten Größen sollte sich die Stadt wieder einen kleinen Vorrat an Ausrüstung anlegen“, rät Gratz. Hier zu sparen, sei das völlig falsche Signal an das Ehrenamt. „Denn wir sind diejenigen, die da reingehen, wo andere rausgehen, und riskieren damit nicht selten unser Leben“, sagt Cornel Gratz. Er hoffe, dass mit dem Eilbeschluss der Stadtverordneten zur umgehenden Beschaffung neuer Schutzausrüstung das Problem erledigt sei.

Die unhaltbaren baulichen Zustände der Feuerwehrdepots in Friedrichsthal und Zehlendorf allerdings, die der Gefahrenabwehrbedarfsplan abermals bemängelt, müssten bald abgestellt werden. Die Kameraden in beiden Ortsteilen hätten schon längst Neubauten verdient, appelliert Gratz an die Kommunalpolitiker, dafür bald Mittel bereitzustellen. Vom Landkreis Oberhavel erwarte er, dass der sich des Kapitels Brandschutzbelehrungen und -übungen an Schulen endlich annimmt. Denn da gebe es einen großen Nachholbedarf in Oberhavel.

Mehr wert als jeder Euro sei allerdings die Videobotschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke, die er zur Jahreshauptversammlung der Germendorfer übermittel hatte. „Wir laden Herrn Woidke zu unseren Hauptversammlungen seit einigen Jahren ein. Dass er wegen anderer Termine verhindert ist, dafür haben wir Verständnis. Es hat uns aber außerordentlich gefreut, dass der Ministerpräsident uns nicht vergisst und sich sogar die Zeit nimmt, eine Botschaft per Video an uns zu richten“, freut sich Gratz.

Die Germendorfer Wehr wird darin ausdrücklich erwähnt. Gleichzeitig würdigt Woidke aber auch den ehrenamtlichen Einsatz aller Frauen und Männer, die sich in den Feuerwehren des Landes engagieren und damit einen Dienst an der Gemeinschaft leisten. „Frauen und Männer, die an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag in gefährlichen Situationen Brände löschen, Sachwerte und vor allem Menschenleben retten und damit oft sogar ihr eigenes Leben riskieren, verdienen allergrößten Respekt“.