Fremdenverkehrsverein bewirbt sich um Preisgeld

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Fremdenverkehrsverein Zehdenick bewirbt sich um den mit mehreren tausend Euro dotierten Preis für die beste „City-Offensive“ für eine lebendige Innenstadt. Eingereicht wurde von Wirtschaftsförderin Uta Kupsch das Konzept für den geplanten Zehdenicker Laternen-Zauber, der am 7. Dezember von 14.30 bis 20 Uhr anstelle des bisherigen Weihnachtsmarktes die Besucher in die Altstadt locken soll.

Prämiert werden im Rahmen des von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Potsdam ausgelobten Preis drei Events und drei Kampagnen. Die Sieger sollen am 15. März im Rahmen eines Innenstadt-Forums verliehen werden. Die IHK sucht im Rahmen des Wettbewerbes frische Ideen und Konzepte, die die Brandenburger Innenstädte beleben sollen. Gefragt sind bei der City-Offensive regionale Werbekampagnen, Veranstaltungen, Kooperationen lokaler Akteure, kleinere städtische Investitionen und Projekte zur Digitalisierung – „ganz einfach Aktionen, die aus Ortskernen beliebte Treffpunkte machen“, wie es in der Ausschreibung der IHK heißt. IHK-Präsident Peter Heyenbluth hatte beim Neujahrsempfang der Stadt Zehdenick die Kommune dazu ermuntert, sich ebenfalls an diesem Wettbewerb zu beteiligen. So wurde die Idee geboren, dem „Kind“ auch gleich einen Namen zu geben, mit dem sich die Projektidee einfacher besser verkaufen lassen, begründete Uta Kupsch, wie es zu dem Namen Zehdenicker Laternen-Zauber, kurz ZLZ, gekommen ist, der bald in aller Munde sein sollte. Noch hofft die Wirtschaftsförderin darauf, dass möglichst viele Zehdenicker, vor allem aber die Gewerbetreibenden mitziehen werden, denn die Veranstaltung lebt davon, dass alle an einem Strang ziehen werden. 70 Baumstammlaternen sollen zwischen Herrenstraße und Dammhaststraße aufgestellt und den Weg zu den sieben Höfen weisen, in denen Aktionen angeboten werden sollen. Begleitet wird der Laternen-Zauber von einem langen Einkaufsabend. Bis 20 Uhr sollen die Geschäfte geöffnet haben. Wobei Uta Kupsch keineswegs nur auf die Gewerbetreibenden setzt, jeder könne sich einbringen. So gebe es bereits das Angebot von Ursula Wächter, die in der Hofeinfahrt ihres Hauses an der Berliner Straße den Kindern Märchen vorlesen möchte. Aus gesundheitlichen Gründen könne sie die Hofeinfahrt nicht mehr selbst schmücken und sei dabei auf Hilfe angewiesen. Ein Transportunternehmen hat sich bereit erklärt, eine Bühne zur Verfügung zu stellen. Weitere Ideen werden beim öffentlichen Arbeitstreffen gesammelt, das am Donnerstag, 28. Februar, ab 19 Uhr in der Klosterscheune Zehdenick stattfinden wird.(ris)