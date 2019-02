„Da oben geht es zu wie unten auf der Erde“

Ida Kretzschmar

Cottbus (Lausitzer Rundschau) Die Sopranistin Lena Kutzner empfängt am Sonnabend als „Frau Luna“ auf dem Mond. Dann feiert Paul Linckes gleichnamige Operette am Staatstheater Cottbus Premiere. Vorab machteFrau Luna schon einmal ihre Aufwartung.

Frau Luna, die Helden der Operette sind die kleinen Leute. Welche Rolle spielen Sie dann eigentlich?

Ich bin der Traum des Mechanikers Fritz Steppke. Aber eigentlich verwandele ich mich erst in Frau Luna. Auf der Erde wohne ich in diesem kleinen Berliner Mietshaus wie die anderen auch und heiße Flora Huschke. Der Name ist Programm. Ich bin eine Chansonette, eine ziemliche nervige Person, die vor allem Tingeltangel im Kopf hat. Als Frau Luna auf dem Mond bin ich dann von einem ganz anderenKaliber.

Gehe ich recht in der Annahme, dass wir uns da auf eine leuchtende, aber eher kühle Schönheit gefasst machen müssen?

Das würde ich so nicht unterstreichen. Im ersten Moment könnte ich vielleicht ein wenig kühl wirken. Aber als dieser Erdenbewohner Fritz Steppke auftaucht, bin ich doch schnell entflammt und lege meine Ambitionen deutlich an den Tag.

Aber ist es auf dem Mond nicht ohnehin ziemlich kalt?

Bei uns nicht. Da herrscht Karnevalstimmung, deshalb passt ja auch die Operette jetzt so gut in die Zeit.

Sind Sie selbst ein Faschingstyp?

Das muss ich gar nicht sein. Das Schöne ist: Ich kann mich zu allen Jahreszeiten verkleiden. Stellen Sie sich vor: Wie ich als Frau Luna glitzere. Von Kopf bis Fuß blinkt es. Und dazu diese Musik mit vielen bekannten Melodien. Das heizt so richtig ein.

Zwischen „Berliner Luft“ und „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“: Welche der schmissigen Melodien lässt Frau Luna besonders leicht auftauen?

Meine zweite Arie, „Lass den Kopf nicht hängen“. Nachdem der Besuch von der Erde eingetroffen ist, fragt mich Fritz Steppke, dessen großer Traum es ja schon immer war, hier zu landen, nach dem Mann im Mond. Und ich gebe ihm Bescheid: Den Mann im Mond gibt es gar nicht. Und dann lasse ich ziemlich deutlich durchblicken, wie es eigentlich auf dem Mond zugeht.

Wie geht es denn zu auf dem Mond?

Zunächst sehr ordentlich! Unter Leitung meines persönlichen Referenten wird der Mond geputzt, damit die Erde ihn schön leuchten sieht. Ja, wir feiern aber auch gern. Und es wird auch viel getratscht. Es ist halt wie auf der Erde. Es gibt Geplänkel, es gibt Liebschaften. Sie können sich den Mond auch gern als ewigen Vergnügungspark vorstellen. Venus, Mars, Jungfrau und die Götter der Gestirne geben sich ein Stelldichein bei rauschenden Festen. Und ich mittendrin.

Nun, er macht mir einen Heiratsantrag, aber die Antwort muss erst einmal vertagt werden. Theophil, mein persönlicher Referent, bringt es auf den Punkt: Bei Frau Luna ist für Prinzen noch immer kein Bedarf. Ich liebe die Freiheit, das Ungebundensein. Mich interessiert Steppke, der davon träumt, ein Luftschiff zu steuern.

Aber was haben Sie denn mit diesem irdischen Träumer gemein?

Der gefällt mir einfach. Mit dem flirte ich. Wir wohnen auf dem Mond ja schon so lange zusammen in dieser ewigen Konstellation, mit all diesen Mondgestalten, die ich immer um mich herum habe. Da braucht es einfach mal etwas Neues. Aber glauben Sie mir: Oben auf dem Mond geht es letztlich zu wie unten auf der Erde. Er könnte genauso gut ein Berliner Hinterhof sein.

Kann denn eine Frau wie Sie, die Ihre Stimme in Hannover und Neustrelitz zur Mondreife gebracht hat, auchberlinern?

Auf dem Mond ist das nicht nötig. Aber als Flora Huschke muss ich. Ich hoffe, dass man mir das Publikum abnimmt. Hannoversch kenne ich mich besser aus. Das geschlossene E hört sich da an wie ein Ä.

Premiere am 23.2., 19.30 Uhr; weitere Vorstellungen am 24./26./27.2. sowie 1./2./3./5.3., Staatstheater, Schillerplatz 1, Cottbus, Kartentel. 0355 7824242