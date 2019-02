Plötzlich 4,9 Mio Euro mehr

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die boomende Wirtschaft macht es möglich: Unerwartet erhielt der Kreis 4,9 Millionen Euro zusätzlich. Die wurden noch flugs in den Haushalt 2019 eingearbeitet. Die gute Nachricht für alle Kommunen ist, dass die Kreisumlage weiter sinkt.

Die Situation war auch für den Beigeordneten und Kämmerer Rainer Schinkel (SPD) ungewöhnlich. Er hatte einen sehr erfreulichen Änderungsdienst zu erklären. Erst vor wenigen Tagen hatte der Kreis einen Bescheid des Landes erhalten, der Märkisch-Oderland 4,9 Millionen Euro mehr für die Kindertagesbetreuung bewilligt. Eine Summe, die man vor dem Beschluss eines Haushaltes nicht ignorieren könne, wie Schinkel betonte. Ausgehend auch von den Hinweisen im Zuge der Haushaltsdiskussion unterbreitete die Verwaltung Vorschläge, wie diese zusätzlichen Mittel eingesetzt werden sollen. Dafür gab es durchweg Zustimmung.

Das heißt: Die ohnehin schon im Entwurf weiter gesenkte Kreisumlage auf 40,8 Prozent wird noch einmal um 0,7 Prozentpunkte reduziert. „Das sind 1,9 Millionen Euro mehr für die Kommunen“, erklärte Schinkel. Als zweites „Geschenk“ werden 300 000 Euro zur Entlastung der Elternbeiträge im Schülerverkehr bereit gestellt. Dafür muss der Kreistag bis zu den Wahlen noch eine veränderte Satzung beschließen. Die Entlastung soll ab neuem Schuljahr wirksam und 2020 ausgedehnt werden. Dann fließen 600 000 Euro in diese Position. Als dritte zusätzliche, zunächst nicht im Haushalt geplante Investition, wird die Kreisstraße K 6436 zwischen Rathsdorf und Altranft saniert.

Schinkel warnte vor neuem Anspruchsdenken angesichts der guten Finanzlage. Der Trend steigender Einnahmen werde nicht anhalten. Die Vorhaben an den kreislichen Gymnasien werden die Rücklage des Kreises schnell verbraucht haben, sagte er. Schon für 2020 plane der Kreis erstmalig seit Jahren wieder eine Kreditaufnahme. Zudem basiere der Haushalt insgesamt auf Orientierungsdaten. Noch immer lägen keine endgültigen Daten seitens des Landes vor. Es könnte Abweichungen geben, die der Kreis aber stemmen werde.

107 Millionen Euro fließen in den Sozial- und 108 Millionen Euro in den Jugendbereich. Mit 68,4 Millionen Euro seien die Mittel für die Kindertagesbetreuung der größte Einzelposten im 323 801 Millionen Euro umfassenden Gesamthaushalt, so der Beigeordnete.

CDU-Fraktionschef Frank Schütz sah im Etat einen gute Grundlage zur weiteren Gestaltung des Kreises. Er sei froh, dass das Kreisentwicklungsbudget für finanzschwache Kommunen (750 000 Euro) wieder Bestandteil des Haushaltes ist. Heinz Jürgen Hitzges, Fraktionsvorsitzender der SPD, sah die zusätzlichen Mittel gut eingesetzt. Man müsse umgehend festlegen, wie die 300 000 Euro für die Entlastung der Elternbeiträge im Schülerverkehr verwandt werden – lineare Kürzung aller Gruppen, eine andere Kilometer-Festschreibung oder eine komplette Abschaffung bis zu bestimmten Klassenstufen wären mögliche Optionen.

Linken-Fraktionschef Uwe Salzwedel sah viele Forderungen und Hinweise im Etat berücksichtigt, aber eben nicht alle. Die Linken hätten unter anderem gern eine Verdoppelung des Kreisentwicklungsbudgets sowie eine komplette Abschaffung der Elternbeiträge im Schülerverkehr. „Die Frage steht auch, ob angesichts diese Finanzlage der Kreis das Schloss Bad Freienwalde wirklich verkaufen muss“, sagte Salzwedel. Die große Mehrheit stimmte den Etat zu, Linke und AfD enthielten sich.