„Eine Zugabe“ in Zollbrücke für Ursula Karusseit

MOZ

Zollbrücke (MOZ) Am 17. März wollte Ursula Karusseit wieder im Theater am Rand lesen. Doch dazu kann es nicht mehr kommen. „Unsere Freundin, Kollegin, Mitspielerin ist tot. Klar, mit 79 Jahren kann man gehen“, teilt das Theater am Rand mit. Die unverwechselbare Künstlerin war Identifikationsfigur für viele Frauen und Männer. Darüber wollen die Mitglieder des Theaters am Rand sprechen, singen, erzählen, gestalten, spielen. Schauspielerkollegen, Freunde und Musiker sind bei dem Abschied auf der Bühne dabei. „Usch hätte es so gewollt. Wir erinnern an Ursula Karusseit. An dem Ort, wo sie so gern gespielt hat“, heißt es vom Theater am Rand. Erstmals wird es dabei auch Auszüge aus Ursula Karusseits neuem Buch „Zugabe“ zu hören geben, das nun postum erscheint.

„Wir erinnern uns. Eine Zugabe“ am 17. März um 15 Uhr im Theater am Rand in Zollbrücke. Reservierung: www.theateramrand.de