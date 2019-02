Tiger Seri im Tierpark wird erneut untersucht

dpa

Berlin (dpa) Nach einer Art Bandscheibenvorfall hat sich das rund sieben Monate alte Tigermädchen Seri im Berliner Tierpark noch nicht wieder komplett erholt. Ihr Zustand habe sich bisher „noch nicht zu unserer Zufriedenheit entwickelt“, teilte eine Sprecherin der Einrichtung auf Anfrage mit.

Geplant sei eine weitere Untersuchung im CT, um Seris Skelett und insbesondere die Wirbel zu prüfen. Auch die Werte von Kalzium, Phosphat und Vitamin D im Blut wollen Experten nochmals in den Blick nehmen. Ein Termin dafür stand zunächst nicht fest.

Im Januar hatte der Tierpark bekanntgegeben, dass die Hinterläufe des Jungtiers manchmal bei schnellen Bewegungen einknickten. Im Dezember war es deshalb schon einmal im CT untersucht worden – dabei zeigte sich das Bandscheibenproblem. Seri könne sich aber „nahezu uneingeschränkt“ bewegen, hieß es.

Als möglicher Grund wurde ein niedriger Spiegel von Vitamin D im Blut der Tigerin vermutet: Das Vitamin ist wichtig für die Härtung der Knochen und wird bei Sonnenlicht vom Körper produziert. Seri und die drei weiteren Jungen aus dem Wurf vom 4. August bewegten sich aber erst seit Herbst auf der Außenanlage – in Deutschland eine Zeit mit wenig UV-Licht.

Die Bedingungen unterscheiden sich damit deutlich vom natürlichen Lebensraum von Sumatra-Tigern nahe dem Äquator. Tierarten aus tropischen Gefilden haben laut Tierpark keinen saisonalen Fortpflanzungsrhythmus, da die klimatischen Bedingungen dort wenig variieren.

In der Tierpark-Box wurde vor diesem Hintergrund eine zusätzliche UV-Lampe angebracht. Seri bekommt laut Angaben zudem seit einiger Zeit „eine erhöhte Ration Futterkalk und Vitamine“. Die kleinen Tiger sollten „möglichst lang“ zum Sonne-Tanken auf der Außenanlage sein, erklärte die Sprecherin weiter. Bisher sei Seri die einzige Betroffene aus dem Wurf. Die Eltern stammen aus indonesischen Zoos, die Vierlinge sind ihr erster Nachwuchs.

Der Deutsche Tierschutzbund hält die lange Aufenthaltsdauer von Zootieren in Innenbereichen für eines der Hauptprobleme der Zootierhaltung, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Dies betreffe den „überwiegenden Teil“ der Lebenszeit der Tiere. „Denn die meisten Zoos schließen ihre Löwen, Tiger und andere Großkatzen nach 17 Uhr bis zum nächsten Morgen ein.“

Beengte Innengehege seien auch nur schwer so zu strukturieren, dass sie Tieren ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten oder Reize bieten, so der Tierschutzbund weiter. Dies begünstige die Entwicklung von Verhaltensstörungen und möglicherweise von anderen Krankheiten. Die Problematik eines möglichen Vitamin D-Mangels sei bereits in mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen thematisiert worden und meistens über Futterzusätze zu lösen.

Im Tierpark wird das Raubtierhaus, das Alfred-Brehm-Haus, seit vergangenem Jahr aufwendig zu einem Regenwaldhaus umgebaut. Als eines der Ziele wurden artgerechte Lebensräume genannt. Die Zahl der künftig in dem Gebäude beheimateten Tierarten und Individuen sinkt laut Angaben deutlich im Vergleich zu früher. Veranschlagt sind Kosten von mehr als acht Millionen Euro.