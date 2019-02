Hannawald: Eisenbichler ist Medaillenkandidat bei der WM

DPA

Berlin (dpa) Der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald sieht in Skispringer Markus Eisenbichler einen Anwärter auf die Podestplätze bei der nordischen Ski-WM in Österreich.

„Markus Eisenbichler ist der stärkste deutsche Springer und gehört zu den heißen Medaillenkandidaten in den Einzelwettbewerben. Bei ihm kommt es primär darauf an, dass er locker bleibt und nicht zu viel will“, sagte der 44-Jährige im Interview des Internet-Portals t-online.de.

Der Wettbewerb auf der Großschanze am Innsbrucker Bergisel findet am Samstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) statt. Eisenbichler hatte in der Gesamtwertung der Tournee 2018/19 Platz zwei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi belegt.

Hannawald sagte außerdem: „Eine Mannschaftsmedaille und eine Einzelmedaille muss das Ziel der deutschen Mannschaft sein. Zudem ist die Aussicht auf Edelmetall in dem neu hinzugekommenen Mixed-Wettbewerb groß.“

Im derzeitigen polnischen Trainer Stefan Horngacher sieht Hannawald die „Ideallösung“ als Nachfolger für den nach dieser Saison ausscheidenden Bundestrainer Werner Schuster: „Stefan war fast fünf Jahre als Co-Trainer von Werner Schuster tätig, kennt also die Strukturen im Verband bestens. Zudem spricht er Deutsch und hat als Cheftrainer von Polen gezeigt, dass er ein sehr guter Bundestrainer wäre.“