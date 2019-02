Haushalt beschlossen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer gedacht hatte, vor der Kommunalwahl am 26. Mai würden die Fraktionen die Verabschiedung des Haushaltes nutzen, und für sich werben, sah sich am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung getäuscht. Lediglich Holger Wachsmann, Fraktionschef der SPD und Jörg Mernitz, Fraktionschef der Partei Die Linke, äußerten sich direkt zum Haushalt. Beide machten deutlich, dass die jetzige gute Situation des Haushaltes nicht selbstverständlich ist. Wachsmann verwies auf Sondereffekte, zum Beispiel die niedrige Kreisumlage, die dazu führen, dass der Haushalt schwarze Zahlen schreibt. Er mahnte: „Die Schularbeiten für die nächsten Jahre fallen nicht weg“, führte aber nicht weitere aus, worin das besteht. Die SPD-Fraktion nutzte vielmehr die Gelegenheit, zusätzlich für alle fünf Grundschulen in Trägerschaft der Stadt je 20 000 Euro zu beantragen. Damit sollen Materialien für die Renovierung von Räumen bezahlt werden. Der Antrag wurde merhrheitlich angenommen.

Auch Jörg Mernitz mahnte zur Vorsicht. Man sehe an dem Antrag der SPD, wie schnell Begehrlichkeiten da seien. „Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Sachen, die uns schnell einfallen.“

Marina Marquardt, Fraktionschefin der CDU, erklärte, ihre Fraktion habe kein Problem mit dem Haushalt. Sie kritisierte die Erhebung der Zweitwohnungssteuer. Die Abgabe, die die Stadt erheben muss, kostet mehr in der Erhebung mehr, als sie einbringt.

Erich Optitz, Vorsitzender der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder/Bündnis 90/Die Grünen/Piraten, beantragte 18 000 Euro zusätzlich für Sportverein bereit zu stellen.

Mit den 100 000 Euro für die Grundschule und den 18 000 Euro ist genau die Deckungsreserve für unvorhergesehene Ausgaben aufgebraucht, die Kämmerin Gudrun Grund erstmals im Haushalt angelegt hatte. „Wir können damit auf Entwicklungen reagieren“, sagte sie. Möglich wurde diese Deckungsreserve, weil sich zwischenzeitlich die Einnahmesituation der Stadt verbessert hat, beziehungsweise, weil die Stadt nicht so viel ausgeben muss. Denn nachdem der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage gesenkt hat, muss die Stadt 300 000 Euro weniger zahlen. Trotzdem ist die Kreisumlage mit 13,4 Millionen Euro einer der größten Ausgabenposten.

Der größte Ausgabenposten im Haushalt, der Ausgaben in Höhe von 55,5 Millionen Euro umfasst, sind die Personalkosten mit 19,5 Millionen Euro. Weil mehr Bedarf in Kitas besteht, ist die Zahl der Mitarbeiter um 3,5 Stellen auf 318 Stellen gestiegen.

Ein Grund, weshalb der Haushalt der Stadt erstmals seit vielen Jahren wieder ohne eine Haushaltssicherungskonzept auskommt – die Stadt muss also nicht aufzeigen, wo sie spart und wie sie mehr Einnahmen realisiert – ist, dass Maßnahmen einer Studie umgesetzt wurden, die vor einigen Jahren von den Stadtverordneten beschlossen wurden. Daran erinnerte unter anderem Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller (SPD), aber auch Bürgermeister Frank Balzer (SPD). Unter anderem wurde der Haushalt dadurch entlastet, dass die Betreibung des Inselbades von den Stadtwerken übernommen wurden, wodurch die Stadt mehr als eine Million Euro pro Jahr einspart. Auch wurden damals unter anderem die Grund- und Gewerbesteuer erhöht.