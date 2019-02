Jannis Buder ist Brandenburgs bester Vorleser

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Rund 450 Schüler der 6. Klassen der Havelstadt haben sich am 60. bundesweiten Vorlesewettbewerb beteiligt – gegen sie alle durchgesetzt hat sich Jannis Buder. Er konnte die sechsköpfige Jury um Bibliotheksleiterin Cornelia Stabrodt am Mittwochnachmittag beim 27. Stadtentscheid in der Fouqué-Bibliothek von seiner Leistung überzeugen. Und das, obwohl es ihm die Konkurrenz alles andere als einfach machte.

Denn außer dem Schüler des von-Saldern-Gymnasiums zeigten auch Nils Zimpel von der Curie-Schule, Marie Neumann von der Evangelischen Grundschule, Lilli Schimpf von der Grundschule „Theodor Fontane“, Jolien Siebert von der Johann-Wolfang-von-Goethe-Grundschule, Marvin Gründler von der Klingenberg Schule, Leonie Altmann von der Konrad-Sprengel-Schule, Erik Lenz von der Luckenberger Schule, Lennart Schmidt von der Magnus-Hoffmann-Schule und Leon Pöhler von der Grundschule „Am Krugpark“ ihr Können. So überzeugte Nils Zimpel in der ersten Runde, in der die Schüler eine selbstgewählte Textstelle aus ihrem Lieblingsbuch lasen, mit einer herausragenden Betonung der Dialoge in seinem Buch „Die Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel“, Erik Lenz trug eine fehlerfrei gelesene Schulszene aus Stuart Davids „Ich bin einfach zu genial“ vor. Ihnen im Nichts nach stand jedoch der Auftritt aller anderen Vorleser, die ihre eingeübten Texte für das Publikum unterhaltsam und auf einem hohen Niveau vortrugen. Schon in dieser Runde fiel das Talent Jannis Buders auf, der den Rollen seines Buches „Die Wellenläufer“ von Kai Meyer jeweils eine andere Stimme verlieh. Jury wie Publikum waren angesichts dieser Leistung gespannt, ob ihm das beim unbekannten Text genauso gelingt. Gelesen wurde jeweils eine fünf Minuten lange Passage aus Jochen Tills „Pogo & Polente“. Auch hier schlugen sich die Sechstklässer gut, einigen gelang es jedoch besser als anderen, sich in den Text einzufinden. Marie Neumann etwa steigerte ihre gute Leistung der Vorrunde beim Lesen des unbekannten Textes noch einmal deutlich und erhöhte damit die Spannung, wer am Ende Brandenburgs bester Vorleser werden würde – auch, weil Jannis Buder in der zweiten Runde ebenso gut überzeugte. Kein Wunder also, dass auch der Jury die Entscheidung nicht leicht fiel. Sie beriet sich über eine halbe Stunde, konnte sich dann aber auf den Schüler des von-Saldern-Gymnasiums als Sieger verständigen. Er wird die Havelstadt nun beim Bezirksentscheid in Wittstock am 16. März vertreten. Dort wird dann um die Qualifikation zum Landesentscheid im Mai gelesen.